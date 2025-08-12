Ένας 80χρονος έχασε τη ζωή του στις μεγάλες πυρκαγιές που μαίνονται στην Αλβανία, οι οποίες είναι ορατές από την πόλη της Κέρκυρας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ηλικιωμένος από το χωριό Κουλλόλας είχε ανάψει φωτιά στον κήπο του σπιτιού του, η οποία ξέφυγε από τον έλεγχο και εξαπλώθηκε γρήγορα σε γειτονικούς οικισμούς.

Η κατάσταση στη διοικητική ενότητα Σκεντέρμπεγκας χαρακτηρίζεται κρίσιμη, με τον τοπικό διοικητή να επιβεβαιώνει ότι τα χωριά Κουλλόλας και Μπλετέζ έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ οι φλόγες έχουν επεκταθεί και σε άλλες κοινότητες. Το υπουργείο Άμυνας της Αλβανίας διέταξε την άμεση εκκένωση των χωριών Κουλλόλας, Μπλετέζ και Μενκολάρε.

Εικόνα από την Κέρκυρα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν πυροσβεστικές δυνάμεις, συνεργεία πολιτικής προστασίας και αστυνομία, με την υποστήριξη δύο ελικοπτέρων τύπου Cougar. Στην πληγείσα περιοχή μετέβησαν ο υπουργός Άμυνας, Πίρο Βένγκου, και ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας, Χάκι Τσάκο.

Οι φλόγες κατέστρεψαν και την Τεκέ του Σεμπερδένιε, μνημείο σημαντικής ιστορικής και θρησκευτικής αξίας για την περιοχή.

protothema.gr