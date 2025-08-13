Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι πολύ πιθανό να ακολουθήσει μια «γρήγορη δεύτερη συνάντηση» με τη συμμετοχή του Βλαντίμιρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εφόσον η επικείμενη σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα την Παρασκευή αποδειχθεί εποικοδομητική.

Μιλώντας στο Κένεντι Σέντερ στην Ουάσινγκτον και απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η πρώτη συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν θα έχει ως βασικό στόχο να διαπιστωθεί «πού βρισκόμαστε και τι κάνουμε». Όπως είπε, εάν η συνάντηση «πάει καλά», τότε θα ακολουθήσει σύντομα μια δεύτερη με τη συμμετοχή και του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, «και εμένα, αν θέλουν να είμαι εκεί».

Ο Αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε πάντως ότι η δεύτερη αυτή συνάντηση δεν είναι δεδομένη. «Μπορεί να μην υπάρξει δεύτερη συνάντηση, γιατί αν κρίνω ότι δεν είναι σκόπιμο να γίνει, επειδή δεν έλαβα τις απαντήσεις που πρέπει να έχω, τότε δεν θα την πραγματοποιήσουμε», σημείωσε.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε αν η Ρωσία θα αντιμετωπίσει συνέπειες στην περίπτωση που ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν συμφωνήσει να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μετά τη συνάντησή τους στην Αλάσκα.

«Ναι, θα υπάρξουν. Θα υπάρξουν συνέπειες», απάντησε κατηγορηματικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Σε διευκρινιστική ερώτηση αν οι συνέπειες αυτές θα αφορούν κυρώσεις ή δασμούς, ο Τραμπ περιορίστηκε να πει: «Δεν χρειάζεται να το πω. Θα υπάρξουν πολύ σοβαρές συνέπειες».

Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική συγκυρία, καθώς οι διεθνείς προσδοκίες για την επίτευξη εκεχειρίας στην Ουκρανία παραμένουν υψηλές, αλλά και η αβεβαιότητα για το αποτέλεσμα της συνάντησης στην Αλάσκα είναι εξίσου έντονη.

Το σενάριο της τριμερούς συνάντησης κορυφής παρουσίασε νωρίτερα το CBS News, προσδιορίζοντάς την μάλιστα προς τα τέλη της επόμενης εβδομάδας.

Σύμφωνα με το CBS News, που επικαλείται επιβεβαιωμένες πληροφορίες από δύο ανεξάρτητες πηγές, η αμερικανική κυβέρνηση αναζητά κατάλληλη τοποθεσία για τη διεξαγωγή τριμερούς συνόδου κορυφής μεταξύ των τριών προέδρων προς τα τέλη της επόμενης εβδομάδας.

Σε αεροπορική βάση κοντά στο Άνκορατζ το τετ-α-τετ Τραμπ – Πούτιν

Το τετ-α-τετ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή σε αεροπορική βάση κοντά στο Άνκορατζ, τη μεγαλύτερη πόλη της Αλάσκας, επιβεβαίωσε σήμερα αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Η σύνοδος κορυφής με αντικείμενο τον πόλεμο στην Ουκρανία θα φιλοξενηθεί στη βάση Έλμεντορφ-Ρίτσαρντσον – την οποία χρησιμοποιούν τόσο η πολεμική αεροπορία όσο και ο στρατός των ΗΠΑ – που βρίσκεται βόρεια της πόλης Άνκορατζ.

Λόγω του μεγάλου διαδρόμου απογείωσης/προσγείωσης, η εν λόγω βάση χρησιμεύει επίσης ως σταθμός ανεφοδιασμού στα ταξίδια του προέδρου των ΗΠΑ ή των υπουργών του στην Ασία.

Είναι μία από τις δύο μεγάλες αεροπορικές βάσεις στην Αλάσκα, από όπου συχνά απογειώνονται αμερικανικά μαχητικά για να αναχαιτίσουν ρωσικά αεροσκάφη που πλησιάζουν τον εναέριο χώρο των ΗΠΑ.

Η Αλάσκα θεωρείται περιοχή εξέχουσας στρατηγικής σημασίας από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου και φιλοξενεί επίσης μια σημαντική βάση αντιπυραυλικής άμυνας, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταστρώνει σχέδια για τον «Χρυσό Θόλο», ένα προηγμένο σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας για την προστασία ολόκληρης της αμερικανικής επικράτειας.

