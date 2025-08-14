Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ενέκρινε σχέδιο για την κατάληψη της πόλης της Γάζας, στο πλαίσιο νέας φάσης των επιχειρήσεων με στόχο, όπως αναφέρει, την εξουδετέρωση της Χαμάς και την απελευθέρωση των εναπομεινάντων ομήρων. Η απόφαση συνοδεύτηκε από κλιμάκωση αεροπορικών και χερσαίων επιθέσεων, με ισχυρούς βομβαρδισμούς στις συνοικίες Ταλ αλ Χάουα και Ζαϊτούν.

Στους δρόμους της πόλης της Γάζας, οικογένειες έπαιρναν τους δρόμους ξανά, με αποσκευές και στρώματα σε ποδήλατα και κάρα.

Σύμφωνα με την πολιτική προστασία και ιατρικές πηγές, τουλάχιστον 89 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους πολλά παιδιά, σκοτώθηκαν τις τελευταίες ώρες, εκ των οποίων 34 ενώ περίμεναν ανθρωπιστική βοήθεια και πέντε μέλη της ίδιας οικογένειας σε βομβαρδισμό στη Χαν Γιούνις.

Η κίνηση αυτή, σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου, στοχεύει στην κατάληψη του κύριου αστικού κέντρου του θύλακα και των γειτονικών καταυλισμών, που θεωρούνται από το Ισραήλ τελευταίο οχυρό της Χαμάς. Η Χαμάς κατήγγειλε «επικίνδυνη κλιμάκωση» και «πολλαπλές επιθετικές επιδρομές».

Η ένταση στο πεδίο συμπίπτει με επαφές της Χαμάς στην Αίγυπτο για προκαταρκτικές συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός, στο πλαίσιο πρωτοβουλίας που υποστηρίζουν το Κάιρο, το Κατάρ και οι ΗΠΑ. Η αιγυπτιακή κυβέρνηση κατηγόρησε το Ισραήλ για απόρριψη ειρηνικής λύσης και εμμονή στην κλιμάκωση.

Η ισραηλινή κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι στόχος της είναι η αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, ο αφοπλισμός της Χαμάς και η διασφάλιση του ελέγχου ασφαλείας από το Ισραήλ, με μια μη ισραηλινή πολιτική διοίκηση. Παράλληλα, αυξάνεται η εσωτερική πίεση για την τύχη των 49 ομήρων που παραμένουν στη Γάζα, 27 εκ των οποίων έχουν κηρυχθεί νεκροί.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, που επικαλείται ο ΟΗΕ, ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου έχει ξεπεράσει τους 61.700, στην πλειονότητά τους άμαχοι. Στην ισραηλινή πλευρά, η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 είχε προκαλέσει τον θάνατο 1.219 ανθρώπων, κυρίως αμάχων.

Η Χαμάς κάλεσε σε «ημέρες πορείας και οργής» παγκοσμίως, από αύριο Παρασκευή έως την Κυριακή, μπροστά σε «σιωνιστικές και αμερικανικές πρεσβείες».

protothema.gr