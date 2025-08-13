Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ενέκρινε το πλαίσιο για εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας, λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου Ασφαλείας να ζητήσει την κατάληψη της μεγαλύτερης πόλης των παλαιστινιακών εδαφών.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από 22 μήνες πολέμου, που έχουν επιδεινώσει δραματικά τις ανθρωπιστικές συνθήκες στην περιοχή. Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει ανακοινώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την είσοδο των ισραηλινών δυνάμεων στην πόλη της Γάζας, όπου χιλιάδες εκτοπισμένοι έχουν βρει προσωρινό καταφύγιο.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Γάζας αναφέρει κλιμάκωση των αεροπορικών επιδρομών σε κατοικημένες περιοχές της πόλης τις τελευταίες ημέρες. Μόνο την Τετάρτη, σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι επιθέσεις προκάλεσαν τον θάνατο 40 ανθρώπων.

ΚΥΠΕ