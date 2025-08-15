Βαρύ πένθος για τον ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, ο οποίος θρηνεί τον θάνατο της μητέρας του, Ζακλίν Μπέζος, σε ηλικία 78 ετών. Η Ζακλίν έφυγε από τη ζωή μετά από μακροχρόνια μάχη με την άνοια, αφήνοντας πίσω της τον σύζυγό της, τα παιδιά και τα εγγόνια της.

Την είδηση του θανάτου της Ζακλίν Γκις Μπέζος ανακοίνωσε χθες ο ίδιος ο επιχειρηματίας με μια συγκινητική ανάρτηση για εκείνη, συνοδευόμενη από φωτογραφία της μητέρας του.

Τα συγκινητικά λόγια του Τζεφ Μπέζος για την μητέρα του

«Η ενηλικίωσή της ήρθε λίγο νωρίτερα, όταν έγινε μητέρα μου στην τρυφερή ηλικία των 17 ετών. Δεν θα μπορούσε να είναι εύκολο, αλλά τα κατάφερε όλα. Ρίχτηκε με πάθος στο έργο του να με αγαπά, έφερε στην ομάδα μου τον καταπληκτικό μπαμπά μου λίγα χρόνια αργότερα, και στη συνέχεια πρόσθεσε την αδελφή και τον αδελφό μου στη λίστα των ανθρώπων που ήθελε να αγαπά, να προστατεύει και να φροντίζει. Για το υπόλοιπο της ζωής της, αυτή η λίστα ανθρώπων προς αγάπη δεν σταμάτησε ποτέ να μεγαλώνει. Έδινε πάντα πολύ περισσότερα απ’ όσα ζητούσε. Μετά από μια μακρά μάχη με την άνοια τύπου Lewy Body, έφυγε σήμερα από τη ζωή, περιτριγυρισμένη από τόσους πολλούς από εμάς που την αγαπούσαμε — τα παιδιά της, τα εγγόνια της και τον πατέρα μου. Ξέρω ότι ένιωσε την αγάπη μας σε εκείνες τις τελευταίες στιγμές. Ήμασταν όλοι τόσο τυχεροί που υπήρξαμε στη ζωή της. Την κρατώ ασφαλή στην καρδιά μου για πάντα. Σ’ αγαπώ, μαμά».

Ο αποχαιρετισμός του Ιδρύματος Μπέζος

«Η Τζάκι πέθανε ειρηνικά στο σπίτι της στο Μαϊάμι στις 14 Αυγούστου, σε ηλικία 78 ετών», αναφέρεται στην αρχική σελίδα του ιδρύματος Μπέζος. «Ένα ήσυχο τελευταίο κεφάλαιο σε μια ζωή που δίδαξε σε όλους μας, φίλους και οικογένεια, την αληθινή έννοια της πυγμής και της αποφασιστικότητας, της καλοσύνης και της υπηρεσίας προς τους άλλους», προστίθεται.

Το Ίδρυμα Υποτροφιών «Bezos Scholars Program», θέλοντας να τιμήσει την μνήμη της Ζακλίν έγραψε για εκείνη στην πρώτη σελίδα του: «Θα θυμόμαστε την άλλοτε ανύπαντρη μητέρα ως μια ισόβια παιδαγωγό που επικεντρώθηκε στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη του μυαλού των παιδιών μέσω του προγράμματος που λειτουργεί στις ΗΠΑ και την Αφρική. ”Μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε την πορεία μιας ολόκληρης γενιάς. Δεν χτίζουμε απλώς μυαλά – χτίζουμε το μέλλον. Ο καθένας από εμάς έχει να παίξει ένα ρόλο και θα χρειαστούμε όλοι μας για να κάνουμε πραγματικά τη διαφορά”, είχε δηλώσει η ίδια» αναφέρεται στον ιστότοπο του προγράμματος.

Η αφοσιωμένη μητέρα ήταν ιδρυτικό μέλος του Ιδρύματος της Οικογένειας Μπέζος, το οποίο έχει ως ρητή αποστολή να βοηθήσει «τους νέους να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην κοινωνία».

Η Ζακλίν αφήνει πίσω τον σύζυγό της Mάικ, τα παιδιά της Τζεφ, Κριστίνα και Μαρκ, έντεκα εγγόνια καθώς και ένα δισέγγονο.

Η Ζακλίν με τον σύζυγό της Μάικ.

Η οικογένεια ζήτησε από συγγενείς και φίλους να στηρίξουν έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό της επιλογής τους ή να κάνουν μια απλή πράξη καλοσύνης για να τιμήσουν την μνήμη της.

