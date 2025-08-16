Οι πυρκαγιές που μαίνονται στην Πορτογαλία άφησαν πίσω τους τον πρώτο νεκρό στη Γκουάρντα, στα ανατολικά της χώρας, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα.



Όπως πρόσθεσε, διακόπτει τις διακοπές του και επιστρέφει για να παρακολουθήσει τη «σοβαρή κατάσταση των πυρκαγιών στις αγροτικές περιοχές».

Νεκρός είναι ο πρώην δήμαρχος Κάρλος Ντάμασο, που έδινε μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς της στον δήμο του.



Ο Ντε Σόουζα συμμετείχε στη συνέχεια σε συνεδρίαση στην Εθνική Αρχή Εκτάκτων Καταστάσεων και Πολιτικής Προστασίας.



Κύμα πυρκαγιών σαρώνει την Πορτογαλία εδώ και πάνω από τρεις εβδομάδες. Χιλιάδες πυροσβέστες μετέχουν στην κατάσβεση των διαφόρων εστιών ανά τη χώρα.



Η κυβέρνηση έχει επίσης ενεργοποιήσει, όπως και η γειτονική της Ισπανία, τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζήτησε την αποστολή τεσσάρων για να παραμείνουν στη χώρα μέχρι τις 18 Αυγούστου.



Μετά τις φονικές πυρκαγιές του 2017, οι οποίες άφησαν πίσω τους 119 νεκρούς, η Πορτογαλία δεκαπλασίασε τις επενδύσεις της στην πρόληψη και διπλασίασε τον προϋπολογισμό της για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών.



Η χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου κατάφερε έτσι να μειώσει τη μέση ετήσια καιγόμενη έκταση κατά την περίοδο 2018-2023 σε 545.000 στρέμματα, το ένα τρίτο από ό,τι ήταν κατά την περίοδο 2001-2017, σύμφωνα με την κυβερνητική υπηρεσία διαχείρισης δασικών πυρκαγιών (AGIF).



Ωστόσο, οι πυρκαγιές που σάρωσαν την Πορτογαλία για τρεις ημέρες τον Σεπτέμβριο του 2024 αντέστρεψαν αυτή την πτωτική τάση, με μια ετήσια καιγόμενη έκταση 1.380.000 στρεμμάτων, τετραπλάσια σε σχέση με το 2023.



Το 2024 σημαδεύτηκε από τον θάνατο 12 ανθρώπων (εννέα πυροσβεστών και τριών πολιτών) ο πιο βαρύς φόρος αίματος μετά τη μαύρη χρονιά του 2017.