Η Ισπανία αντιμετωπίζει ακόμη μία δύσκολη ημέρα, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με 14 μεγάλα πύρινα μέτωπα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι αρχές προειδοποιούν για «δυσμενείς συνθήκες» που δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, λόγω υψηλών θερμοκρασιών και ισχυρών ανέμων. Οι πυρκαγιές έχουν ήδη στοιχίσει τη ζωή σε επτά ανθρώπους και έχουν καταστρέψει περισσότερα από 1.500.000 στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων.

Ένα επίμονο κύμα καύσωνα τις τελευταίες 12 μέρες, σε συνδυασμό με νότιους ανέμους, προμηνύουν μια ακόμη δύσκολη ημέρα για τις πυροσβεστικές δυνάμεις, σε ένα από τα χειρότερα καλοκαίρια εκδήλωσης πυρκαγιών τα τελευταία 20 χρόνια, δήλωσε η Βιργίνια Μπαρκόνες, επικεφαλής των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

🇪🇸🔥 In just a week, dozens of forest #fires have burned through 60,000 hectares and killed 3 people in #Spain as record #heatwaves combine with strong winds and dry conditions.



The extreme #heat and the consequent #wildfires are, according to scientists, due to #climatechange. pic.twitter.com/pPeLkTYdEn August 14, 2025

«Στο δυτικό τμήμα της χώρας η κατάσταση είναι εξαιρετικά ανησυχητική», τόνισε μιλώντας στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTVE.

Στη Γαλικία ένα μεγαλύτερο πύρινο μέτωπο οδήγησε στο κλείσιμο αυτοκινητοδρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών προς την περιοχή.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET εξέδωσε προειδοποίηση για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς στο βόρειο και δυτικό τμήμα της χώρας, καθώς οι θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου στις βόρειες ακτές.

Record heat is fueling wildfires across southern Europe, forcing evacuations and threatening towns from Albania to Spain.



Scientists warn climate change is intensifying heat and dryness, making such fires more frequent and severe. pic.twitter.com/JfzNsF0mKh August 15, 2025

«Σήμερα θα είναι μια ακόμη πολύ δύσκολη μέρα, με ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης νέων πυρκαγιών», έγραψε ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ στο X.

Πυροσβέστες δίνουν μάχη για να σβήσουν τις πυρκαγιές σε όλη τη νότια Ευρώπη, με τις φλόγες να τροφοδοτούνται από το παρατεταμένο κύμα καύσωνα που πλήττει την περιοχή.

🇪🇸🔥Smoke mixed with the summer sun to turn the skies above #Spain's northwestern #Zamora province orange-red on Thursday as the country faced one of its worst summers for fires in 20 years.

Spain's #wildfires are being fanned by one of the longest #heatwaves since records began. pic.twitter.com/XKKvT8HZYr — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) August 15, 2025

Η Avincis, ο μεγαλύτερος φορέας παροχής υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης από αέρος στην Ισπανία και την Ευρώπη, ανακοίνωσε ότι κατέγραψε αύξηση 50% σε σχέση με πέρυσι στις ώρες πτήσης σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης στην Ισπανία και την Πορτογαλία μέχρι στιγμής αυτή τη σεζόν.

