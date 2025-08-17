Συναγερμός σήμανε στη Νέα Υόρκη, όταν πυροβολισμοί σημειώθηκαν μέσα στο δημοφιλές εστιατόριο Taste of the City Lounge, στο Μπρούκλιν.

Τουλάχιστον επτά άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομεία, ενώ η αστυνομία αναζητά τον δράστη. Η κατάσταση των τραυματιών παραμένει άγνωστη.

🚨🇺🇸 BREAKING: MASS SHOOTING IN NEW YORK



At least 7 people have been shot in the Crown Heights neighborhood of Brooklyn, New York.



Details on suspects or motive remain unknown.pic.twitter.com/FNk0n4QJFa August 17, 2025

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στην περιοχή Crown Heights λίγο πριν τις 3:30 π.μ. (ώρα Νέας Υόρκης), μετά από πολλαπλές αναφορές για πυροβολισμούς. Βίντεο από το σημείο δείχνουν ασθενοφόρα και περιπολικά να σπεύδουν, ενώ οι αστυνομικοί απέκλεισαν την περιοχή.

🚨 BREAKING NEWS: At least 7 people have been shot in the Crown Heights area of Brooklyn, New York. pic.twitter.com/WsTi7190ee — Jabline (@Jabline_) August 17, 2025

Συνεχίζονται οι έρευνες για το περιστατικό στη Νέα Υόρκη

Η NYPD επιβεβαίωσε ότι δεν έχουν γίνει συλλήψεις και καλεί τους κατοίκους να αποφύγουν το σημείο, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται. Οι αρχές εξετάζουν κάμερες ασφαλείας και παίρνουν καταθέσεις μαρτύρων, ζητώντας από όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει μαζί τους.

Το περιστατικό έρχεται μία εβδομάδα μετά από άλλο σοκαριστικό περιστατικό πυροβολισμών στο Times Square, όπου τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από έφηβο δράστη σε δημοφιλή τουριστική περιοχή.

