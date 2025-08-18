Φρίκη προκαλεί η υπόθεση 31χρονης μπέιμπι σίτερ από την Καλιφόρνια, της Μπρίτνεϊ Μέι Λίον, η οποία καταδικάστηκε σε 100 χρόνια φυλακή γιατί έδινε στον φίλο της κορίτσια τριών ετών για να τα κακοποιεί σεξουαλικά.

Όταν της ανακοινώθηκε η ποινή από το δικαστήριο την περασμένη Πέμπτη για σεξουαλική κακοποίηση τουλάχιστον τεσσάρων κοριτσιών που της είχαν εμπιστευτεί, η 31χρονη έβαλε τα κλάματα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία δύο από τα κορίτσια που κακοποιήθηκαν από τον σύντροφο της 31χρονης είχαν διαγνωστεί με αυτισμό, ενώ ένα δεν μιλούσε.

H 31χρονη μπέιμπι σίτερ λύγισε όταν άκουσε την ποινή που της επέβαλε το δικαστήριο

Το «διαβολικό σχέδιο», όπως το χαρακτηρίζει η New York Post, προέβλεπε συχνές επικοινωνίες της 31χρονης μπέιμπι σίτερ με τον σύντροφό της για να σχεδιάσουν την πρόσβαση στα παιδιά με εκείνη να τα φέρνει στο σπίτι του ή να τον προσκαλεί στο δικό της όταν τα παιδιά ήταν εκεί.

Κατά καιρούς, μάλιστα, ήταν και η ίδια η Λίον που συμμετείχε στις αποτρόπαιες πράξεις του φίλου της ενώ υπήρξαν φορές που και η ίδια κακοποιούσε τα παιδιά μόνη της.

Όπως κατατέθηκε στο δικαστήριο η μπέιμπι σίτερ προμηθευόταν ναρκωτικά και άλλα αντικείμενα για να κακοποιεί τα μικρά κορίτσια.

O φίλος της 31χρονης που κακοποιούσε τα μικρά κορίτσια

Η αποτρόπαιη υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν μια 7χρονη είπε στη μητέρα της ότι δεν ήθελε να πάει πουθενά με τη μπέιμπι σίτερ, που ήταν φίλη της οικογένειας, το 2016. Η μητέρα του κοριτσιού ανέφερε τους φόβους της στην αστυνομία και η Λίον συνελήφθη.

Η αστυνομία ανακάλυψε ένα κουτί με διπλό κλείδωμα μέσα στο αυτοκίνητο του φίλου της 31χρονης, το οποίο περιείχε έξι σκληρούς δίσκους υπολογιστών με εκατοντάδες βίντεο που απεικόνιζαν το ζευγάρι να κακοποιεί σεξουαλικά τα παιδιά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να τα ναρκώνει ή να τα κακοποιεί, χρησιμοποιώντας ακραία σκληρότητα και βία.

Ο φίλος της 31χρονης έχει καταδικαστεί το σε οκτώ φορές ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή.

protothema.gr