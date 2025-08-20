Μια πύρινη σφαίρα διέσχισε τον ουρανό στη δυτική Ιαπωνία, προκαλώντας έκπληξη σε κατοίκους και ερασιτέχνες αστρονόμους. Οι ειδικοί διευκρίνισαν ότι πρόκειται για φυσικό φαινόμενο και όχι για εισβολή εξωγήινων.

Στις εικόνες που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο, φαίνεται χθες, Τρίτη, λίγο μετά τις 23:00 (τοπική ώρα, 17:00 ώρα Ελλάδας), αυτή η εξαιρετικά λαμπρή σφαίρα φωτός, ορατή σε ακτίνα εκατοντάδων χιλιομέτρων.

«Ένα λευκό φως, που δεν είχα δει ποτέ ξανά, κατέβηκε από τον ουρανό και έγινε τόσο φωτεινό ώστε μπορούσα να βλέπω καθαρά το περίγραμμα των σπιτιών γύρω μας», δήλωσε στον δημόσιο τηλεοπτικό σταθμό NHK ο Γιοσιχίκο Χαμαχάτα, που οδηγούσε το αυτοκίνητό του στον νομό Μιγιαζάκι.

A ball of light suddenly lit up the night sky in Kagoshima, Japan on Tuesday (August 19), stunning residents and sparking curiosity. The rare sight was caught on a live camera recording, showing the “fireball” flash briefly before fading.



«Ήταν σαν το φως της ημέρας. Για μια στιγμή δεν καταλάβαινα τι συνέβαινε και ήμουν κατάπληκτος», πρόσθεσε.

Ο Τοσιχίσα Μαέντα, διευθυντής του διαστημικού μουσείου του Σεντάι στο νομό Καγκοσίμα, στη νοτιοδυτική Ιαπωνία, δήλωσε ότι επρόκειτο για ένα εξαιρετικά λαμπρό μετέωρο, το οποίο φαίνεται πως έπεσε στον Ειρηνικό.

Στην αστρονομία, μετέωρο ονομάζεται κάθε φωτεινό φαινόμενο που εμφανίζεται στην ατμόσφαιρα της Γης από την είσοδο μετεωροειδούς, δηλαδή βραχώδους σώματος που μπορεί να έχει μέγεθος από λίγα χιλιοστά έως αρκετά μέτρα.

«Άνθρωποι ανέφεραν ότι αισθάνθηκαν τον αέρα να δονείται», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο, προσθέτοντας ότι το ιπτάμενο αντικείμενο «ήταν τόσο φωτεινό όσο η Σελήνη».

Σύμφωνα με τη NASA, τα αντικείμενα που δημιουργούν πύρινες σφαίρες μπορεί να ξεπερνούν σε μέγεθος το ένα μέτρο.

protothema.gr