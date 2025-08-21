Ο Frank Caprio, ο δικαστής του Ρόουντ Άιλαντ που είχε γίνει γνωστός παγκοσμίως για τον ανθρώπινο και γεμάτο καλοσύνη τρόπο, με τον οποίο αντιμετώπιζε τους πολίτες στις δικαστικές αίθουσες.

Ο Caprio πέθανε σε ηλικία 88 ετών, με τις πολιτικές αρχές και την κοινωνία να τον αποχαιρετούν με συγκινητικά λόγια. Υπήρξε η «ψυχή» της εκπομπής Caught in Providence, που ξεκίνησε από την τοπική τηλεόραση και για πάνω από 20 χρόνια έφτασε να προβάλλεται σε ολόκληρη τη χώρα.

Το κοινό τον λάτρεψε για την ευγένεια και το χιούμορ του, ιδιαίτερα στον χειρισμό παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ ακόμα και μετά την αποχώρησή του συνέχισε να ανεβάζει βίντεο από τις δίκες στο YouTube. Το 2025 κυκλοφόρησε και τα απομνημονεύματά του.

Τα αποσπάσματα της εκπομπής του ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο προβολές στα social media, με τον ίδιο να ξεχωρίζει από άλλες τηλεοπτικές φιγούρες χάρη στη συμπόνια και την κατανόηση που έδειχνε. Ο ίδιος αξιοποίησε τη φήμη του για να μιλήσει ανοιχτά για την άνιση πρόσβαση των φτωχότερων Αμερικανών στη Δικαιοσύνη.

«Η φράση “Με ελευθερία και δικαιοσύνη για όλους” αντιπροσωπεύει την ιδέα ότι η δικαιοσύνη πρέπει να είναι προσβάσιμη σε όλους. Ωστόσο, δεν είναι», είχε πει ο ίδιος σε βίντεο. «Σχεδόν το 90% των Αμερικανών με χαμηλό εισόδημα αναγκάζονται να αντιμετωπίζουν αστικά ζητήματα όπως την υγειονομική περίθαλψη, τις άδικες εξώσεις, τα επιδόματα και, ναι, ακόμη και τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μόνοι τους».

Η οικογένειά του τον περιέγραψε «ως έναν αφοσιωμένο σύζυγο, πατέρα, παππού, προπάππου και φίλο», ενώ πρόσθεσε: «Αγαπημένος για τη συμπόνια, την ταπεινότητα και την ακλόνητη πίστη του στην καλοσύνη των ανθρώπων, ο δικαστής Caprio άγγιξε τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων μέσω του έργου του στην αίθουσα του δικαστηρίου και όχι μόνο. Η ζεστασιά, το χιούμορ και η καλοσύνη του άφησαν ανεξίτηλο το σημάδι τους σε όλους όσους τον γνώριζαν».

«Ο Δικαστής Frank Caprio απεβίωσε ειρηνικά σε ηλικία 88 ετών έπειτα από μια μακρά και γενναία μάχη με καρκίνο του παγκρέατος», έγραψε η οικογένεια στο Instagram. «Εις τιμήν του, ας προσπαθήσουμε ο καθένας μας να φέρει λίγη περισσότερη συμπόνια στον κόσμο – όπως έκανε καθημερινά ο ίδιος».