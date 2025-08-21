Το κοινοβούλιο της Ανατολικής Λιβύης αναμένεται να εξετάσει τις επόμενες εβδομάδες την έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019, ανοίγοντας τον δρόμο για την πραγματοποίηση ερευνών υδρογονανθράκων από την Τουρκία σε θαλάσσιες ζώνες που διεκδικεί η βορειοαφρικανική χώρα. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, η πιθανή αλλαγή στάσης του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ θα σηματοδοτούσε καθοριστική στροφή στις σχέσεις Βεγγάζης–Άγκυρας.

Η Λιβύη, μέλος του ΟΠΕΚ, παραμένει βαθιά διαιρεμένη ανάμεσα στην κυβέρνηση της Τρίπολης, που διατηρεί στενή συνεργασία με την Άγκυρα, και τη διοίκηση της Βεγγάζης, η οποία έως τώρα αντιτασσόταν στο μνημόνιο. Ενδεχόμενη υπερψήφιση θα επέτρεπε στην Τουρκία να προχωρήσει σε γεωτρήσεις και σεισμικές έρευνες σε περιοχές της ανατολικής Μεσογείου, εξέλιξη που ενδέχεται να προκαλέσει νέες εντάσεις με την Ελλάδα και την Κύπρο.

Η προσέγγιση αυτή έρχεται έπειτα από χρόνια συγκρούσεων, κατά τα οποία η Τουρκία είχε στηρίξει στρατιωτικά την κυβέρνηση της Τρίπολης, ενώ ο Χαφτάρ είχε την υποστήριξη συμμάχων όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Αίγυπτος και η Ρωσία. Παρά την εκεχειρία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, η χώρα παραμένει διχασμένη σε δύο κέντρα εξουσίας με συνεχιζόμενες αντιπαραθέσεις γύρω από τα έσοδα από το πετρέλαιο και τη λειτουργία των θεσμών.

Τουρκική κορβέτα πραγματοποιεί επίσκεψη στη Βεγγάζη

Η αλλαγή στάσης της Βεγγάζης δείχνει το αποτέλεσμα μιας μεθοδικής προσπάθειας της Τουρκίας να προσεγγίσει τον Χαφτάρ. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται και στο ευρύτερο πλαίσιο της εξομάλυνσης σχέσεων της Άγκυρας με χώρες όπως η Αίγυπτος, με την οποία οι δεσμοί είχαν διαρραγεί λόγω της στάσης της Τουρκίας απέναντι στον πολιτικό ισλαμισμό.

Σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους, ενδεικτικό της βελτίωσης των επαφών αποτελεί η επίσκεψη της τουρκικής κορβέτας TCG Kinaliada στο λιμάνι της Βεγγάζης, η πρώτη του είδους. Παράλληλα, η Άγκυρα εξετάζει την αποστολή στρατιωτικών εκπαιδευτών και συμβούλων, ενώ τον περασμένο Απρίλιο ο γιος του Χαφτάρ, Σαντάμ, συναντήθηκε στην Άγκυρα με τον Τούρκο υπουργό Άμυνας και τον αρχηγό του στρατού.

Πέρα από τα ενεργειακά, η Τουρκία επιδιώκει να επαναφέρει στη ζωή σειρά επιχειρηματικών συμβολαίων δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία είχαν «παγώσει» μέσα στον κύκλο συγκρούσεων που ξέσπασε μετά την πτώση του Μουαμάρ Καντάφι το 2011. Ήδη έχουν ξεκινήσει απευθείας πτήσεις προς τη Βεγγάζη, ενώ τουρκικές κατασκευαστικές εταιρείες έχουν εμπλακεί σε έργα ανασυγκρότησης και παραγωγής βιομηχανικών υλικών στην περιοχή.

Σύμφωνα με Λίβυο αξιωματούχο, υπάρχει πλέον συναίνεση ανάμεσα στις αρχές της Ανατολικής Λιβύης ότι η συμφωνία με την Τουρκία μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος τους, φέρνοντας επενδύσεις και ενισχύοντας την τοπική οικονομία.

Η συζήτηση, ωστόσο, δεν περιορίζεται στη Λιβύη. Η Ελλάδα ανακοίνωσε τον Μάιο διαγωνισμό για έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης, σε περιοχές που η Λιβύη θεωρεί ότι ανήκουν στη δική της θαλάσσια δικαιοδοσία. Η εξέλιξη αυτή έχει πυροδοτήσει περαιτέρω εντάσεις, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκαθαρίσει ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων χωρών και δεν εναρμονίζεται με το Δίκαιο της Θάλασσας του ΟΗΕ, όπως υπενθυμίζει το Bloomberg.

