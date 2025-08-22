Δικαστική επιτροπή στην Καλιφόρνια απέρριψε την Πέμπτη αίτημα αποφυλάκισης υφ’ όρον του Έρικ Μενέντεζ, πασίγνωστου στις ΗΠΑ καθώς μαζί με τον αδελφό του Λάιλ δολοφόνησαν τους πλούσιους γονείς τους στο Μπέβερλι Χιλς πριν από 35 και πλέον χρόνια.

Ο κρατούμενος, 54 ετών σήμερα, άκουσε να «απορρίπτεται η απελευθέρωσή του με όρους για τρία χρόνια κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας» ενώπιον της επιτροπής, σύμφωνα με ανακοίνωση. Το αίτημα του αδελφού του Λάιλ είναι προγραμματισμένο να εξεταστεί χωριστά αργότερα σήμερα.

Η υπόθεση των αδελφών Μενέντεζ είχε συγκλονίσει την αμερικανική κοινή γνώμη στις αρχές της δεκαετίας του ’90, καθώς οι δύο νεαροί τότε κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για τη δολοφονία των γονιών τους, Τζοζέ και Κίτι Μενέντεζ, σε μια υπόθεση που απασχόλησε έντονα τα μέσα ενημέρωσης.

Παρά τις προσπάθειες των δικηγόρων του να επικαλεστούν λόγους επανένταξης και καλής διαγωγής στη φυλακή, η επιτροπή έκρινε ότι ο Έρικ Μενέντεζ θα παραμείνει έγκλειστος, ενώ αναμένεται να εξεταστεί ξανά το αίτημά του σε επόμενη διαδικασία.

protothema.gr