Ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης με μαχητικό Boeing F/A-18 Hornet της Βασιλικής Αεροπορίας της Μαλαισίας, όταν το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες κατά την απογείωση και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα συνετρίβη.

Σε βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες, φαίνεται το μαχητικό να τροχιοδρομεί στον διάδρομο απογείωσης όταν ξαφνικά εμφανίζονται σπίθες. Δευτερόλεπτα αργότερα το αεροπλάνο συνετρίβη.

🚨⚡️BREAKING AND UNUSUAL



The moment of the "explosion" of an American F/A-18 Hornet fighter jet during its attempt to take off from an airport in Malaysia.. 🇺🇸🔥pic.twitter.com/eyEUSTmTEj August 21, 2025

Όπως ανακοινώθηκε, οι δύο πιλότοι που βρίσκονταν στο αεροσκάφος εκτοξεύτηκαν από αυτό λίγο πριν τη συντριβή. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία οι δύο πιλότοι μεταφέρθηκαν αμέσως στο νοσοκομείο Tengku Ampuam Afzan όπου υποβλήθηκαν σε εξετάσεις.

Στην ανακοίνωση της η Βασιλική Αεροπορία της Μαλασίας αναφέρει: «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ένα ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη ένα F/A-18D Hornet στις 9.05 μ.μ. της 21ης Αυγούστου στο αεροδρόμιο Sultan Ahmad Shah στο Κουάνταν. Λαμβάνουμε άμεσα μέτρα και θα σας ενημερώσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις».

protothema.gr