Το ηφαίστειο Κιλαουέα, ένα από τα πιο ενεργά στον κόσμο, εξερράγη για 31η φορά από τον Δεκέμβριο, επιβεβαιώνοντας τη συχνή δραστηριότητά του.

Η δραστηριότητα περιορίστηκε εντός του κρατήρα στην κορυφή, γεγονός που σημαίνει ότι δεν απειλήθηκαν σπίτια ή κατοικημένες περιοχές, σύμφωνα με το Associates Press. Ωστόσο, οι επισκέπτες και κάτοικοι της Χαβάης είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το θέαμα από κοντά στο Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων της Χαβάης.

Η εθελόντρια του Πάρκου, Τζάνις Γουέι, που σπεύδει κάθε φορά να καταγράψει φωτογραφικά και σε βίντεο το φαινόμενο περιγράφει πως όταν η λάβα εκτοξεύεται σαν σιντριβάνι, ο ήχος θυμίζει κινητήρα αεροπλάνου ή κύματα, ενώ η θερμότητα γίνεται αισθητή ακόμη και σε απόσταση μεγαλύτερη του ενός μιλίου.

«Κάθε έκρηξη είναι σαν να κάθομαι στην πρώτη σειρά του πιο εκπληκτικού θεάματος της φύσης» δήλωσε η Γουέι.

