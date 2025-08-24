Ένα άτομο μαχαιρώθηκε στις Βρυξέλλες μετά από μια φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωσης στο κέντρο της πόλης, μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης το βράδυ της Κυριακής. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ένα άτομο μαχαιρώθηκε στο κέντρο της πρωτεύουσας, αναφέρουν τα δημοσιεύματα.

Σήμερα το απόγευμα, δεκάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στο Zaterdagplein, για να δείξουν την υποστήριξή τους στον δοκιμαζόμενο παλαιστινιακό λαό.

Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του

Δεν είναι σαφές αν το θύμα ήταν περαστικός ή συμμετείχε στη διαδήλωση και δεν έχουν δοθεί πληροφορίες σχετικά με τα πιθανά κίνητρα.

Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

