Την ανάγκη η διεθνής κοινότητα να στηρίξει την Ουκρανία «όχι μόνο με λόγια αλλά με συγκεκριμένες πράξεις» υπογράμμισε ο πατριαρχικός επίτροπος, μητροπολίτης γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, με αφορμή την 34η επέτειο της ανεξαρτησίας της χώρας.

Στην ομιλία του στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου, επισήμανε ότι η επέτειος αυτή δεν αποτελεί μόνο ευκαιρία χαράς, αλλά και «προσευχής, αλληλεγγύης και ελπίδας». Τόνισε ότι «οι σκέψεις και οι προσευχές όλων, ιδιαιτέρως δε του Οικουμενικού Πατριάρχη, βρίσκονται με τον πολύπαθο ουκρανικό λαό», ο οποίος βιώνει τις συνέπειες «μίας άδικης και βάρβαρης εισβολής».

Ο πατριαρχικός επίτροπος μητροπολίτης γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ

Ο μητροπολίτης υπενθύμισε το συνεχές ενδιαφέρον του Πατριαρχείου για τις εξελίξεις και τη σταθερή ευχή του Πατριάρχη Βαρθολομαίου «να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποκατασταθεί η ειρήνη». Αναφερόμενος στην παραχώρηση Αυτοκεφαλίας στην Εκκλησία της Ουκρανίας, ξεκαθάρισε πως «δεν ήταν μία ευκαιριακή πράξη, αλλά αποτέλεσμα μιας βαθιάς ποιμαντικής ανησυχίας», δείχνοντας ότι «η Εκκλησία αφουγκράζεται τους αγώνες των παιδιών της».

Σήμερα, συνέχισε, αυτή η ανησυχία εκφράζεται με την «ακλόνητη στάση υπέρ της παύσης της επίθεσης του ρωσικού στρατού και με την απαίτηση σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας και ανεξαρτησίας της Ουκρανίας». Εξέφρασε επίσης στήριξη στις προσπάθειες του προέδρου Ζελένσκι, τονίζοντας ότι η διεθνής κοινότητα «είναι υποχρεωμένη να σταθεί υποστηρικτικά στον δίκαιο αυτό αγώνα».

Στη θεία λειτουργία στο Φανάρι παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο νέος πρεσβευτής της Ουκρανίας στην Τουρκία Ναριμάν Τζελιάλοφ και ο γενικός πρόξενος Ρομάν Νεντίλσκι, ενώ μετά την ακολουθία ο μητροπολίτης Εμμανουήλ τους δέχθηκε σε ακρόαση.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Σουηδία, χοροστάτησε στη θεία λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης, μετά την ολοκλήρωση της εσωτερικής αποκατάστασής του.