Μετά την πρότασή του να μετονομαστεί ο Κόλπος του Μεξικού σε «Κόλπο της Αμερικής», ο Ντόναλντ Τραμπ βάζει στο στόχαστρο και το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ.

Σε δηλώσεις του τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε πως η κυβέρνησή του εξετάζει αλλαγή ονομασίας σε «Υπουργείο Πολέμου» (Department of War). «Όταν κερδίσαμε τον Α΄ και τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ονομαζόταν Υπουργείο Πολέμου. Και για μένα, αυτό είναι πραγματικά», ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιουνγκ. «Όλοι χαίρονται που είχαμε μια απίστευτη ιστορία νικών όταν ήταν Υπουργείο Πολέμου. Τότε το αλλάξαμε σε Υπουργείο Άμυνας», πρόσθεσε.

Το Υπουργείο Πολέμου υπήρχε από το 1789 έως το 1947, οπότε η κυβέρνηση Τρούμαν το κατήργησε, ενοποιώντας τον Στρατό, την Πολεμική Αεροπορία και το Πολεμικό Ναυτικό κάτω από τη δομή του νέου Υπουργείου Άμυνας. Στόχος της μετονομασίας ήταν να αποκτήσει το Πεντάγωνο συγκεντρωτικές εξουσίες απέναντι στους επιμέρους κλάδους.

Τόσο ο Τραμπ όσο και ο σημερινός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, έχουν κατ’ επανάληψη εκφράσει τη λύπη τους για την αλλαγή. Ο Χέγκσεθ έχει δηλώσει πως θέλει να αποκαταστήσει το «πολεμικό ήθος» του υπουργείου, ενώ ο Τραμπ τον έχει ήδη αποκαλέσει «Υπουργό Πολέμου» σε πρόσφατη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ.

Αν και ο Τραμπ αφήνει να εννοηθεί πως η αλλαγή είναι προ των πυλών, αναλυτές επισημαίνουν ότι για να προχωρήσει τυπικά, θα απαιτηθεί έγκριση από το Κογκρέσο.

protothema.gr