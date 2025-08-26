Για πρώτη φορά μίλησε δημόσια για τον εφιάλτη που βίωνε επί περισσότερο από δέκα χρόνια η 32χρονη Σαμάνθα Στάιτς, η οποία είχε πέσει θύμα στολκινγκ, απαγωγής και βιαμού από έναν άνδρα που τελικά καταδικάστηκε πριν από δύο χρόνια για τα εγκλήματά του σε βάρος της.

Σε συνέντευξή της στο ABC News, η Στάιτς αποκάλυψε ότι η παρενόχληση από τον 39χρονο σήμερα Κρίστοφερ Τόμας ξεκίνησε το 2011, όταν εκείνη ήταν πρωτοετής φοιτήτρια στο Grand Valley State University.

Όπως εξήγησε, ο Τόμας άρχισε να εμφανίζεται στην ίδια χριστιανική ομάδα στην οποία συμμετείχε. «Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν απλώς μοναχικός και για κάποιο λόγο με έβλεπε ως ένα άτομο προσιτό για να μιλήσει», ανέφερε η Στάιτς. «Και μετά, σε κάποιο σημείο, κάτι άλλαξε».

SHE WAS BEING STALKED…

For decades, Samantha Stites was never alone. Eyes followed her. Footsteps echoed. A shadow she couldn’t escape. Then—her nightmare became real.



This isn’t fiction. And it’s a chilling reminder. 1 in 3 women will be stalked in their lifetime. pic.twitter.com/jvKtLaGIUS — April Color (@ColorApril) August 20, 2025

Παρά τις επανειλημμένες απορρίψεις της Στάιτς και τα σαφή όρια που έθεσε, η συμπεριφορά του Τόμας κλιμακωνόταν ολοένα και περισσότερο. Εμφανιζόταν στον χώρο εργασίας της με λουλούδια, πήγαινε στις προπονήσεις της και τελικά άρχισε να παρακολουθεί τις κινήσεις της μέσω συσκευών εντοπισμού GPS που είχε τοποθετήσει κρυφά στο αυτοκίνητό της, αλλά και στα οχήματα των φίλων της.

«Τον λυπόταν. Γι’ αυτό ήταν λίγο ευγενική μαζί του», είπε η Καρίσα Χέιντεν, πρώην συγκάτοικος της Στάιτς, στο ίδιο ειδησεογραφικό μέσο. «Και αυτός το εκμεταλλεύτηκε, το μετέτρεψε σε κάτι που δεν ήταν και το εκμεταλλεύτηκε».

Ο Τόμας καταδικάστηκε σε φυλάκιση 40 έως 60 ετών για την απαγωγή και τον βασανισμό της Στάιτς το 2024.

Christopher Thomas Kidnapped Samantha Stites and Trapped Her in a Bunker Inspired by Netflix's 'You.' Here's Where He Is Now https://t.co/jN57SxPPPF — People (@people) August 20, 2025



Η απαγωγή και ο βιασμός της Σαμάνθα Στάιτς

Στις 7 Οκτωβρίου 2022, ο Τόμας διέρρηξε το σπίτι της Στάιτς νωρίς το πρωί και την απήγαγε – κάτι που προετοίμαζε επί μήνες.

Σε μία αποθήκη, ο Τόμας είχε κατασκευάσει ένα ηχομονωμένο δωμάτιο, όπου κρατούσε την κοπέλα. «Αναρωτιόμουν αν θα ξαναδώ το φως της ημέρας. Έτρεμα και έκλαιγα μετά που με βίασε, δεν ήμουν σίγουρη ότι θα σταματούσε», είπε η Σαμάνθα Στάιτς στην κατάθεσή της.

«Ξόδεψε χιλιάδες δολάρια για να φτιάξει αυτό το κουτί, ώστε να μπορεί να περνάει χρόνο με τη Σαμ», είπε ο ντετέκτιβ Μάικ Ματεούτσι από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Γκραντ Τράβερς στο ABC News. «Και μόνο ο Θεός ξέρει τι άλλο».

Μέσα στο καταφύγιο, ο Τόμας αποκάλυψε ότι παρακολουθούσε τις κινήσεις της Στάιτς για πάνω από ένα χρόνο χρησιμοποιώντας συσκευές GPS, δείχνοντάς της την εφαρμογή παρακολούθησης στο τηλέφωνό του. Της είπε ότι θα την κρατούσε για δύο εβδομάδες, δείχνοντάς της τα προμήθειες που είχε συγκεντρώσει, όπως τρόφιμα, νερό και ένα κουβά για τις ανάγκες του μπάνιου.

Η Στάιτς, φοβούμενη για τη ζωή της, αποφάσισε να ξεκινήσει να συζητά μαζί του και να τον προσεγγίζει φιλικά.

Όταν ο Τόμας εξέφρασε τον φόβο του ότι θα πάει φυλακή, η Στάιτς αποφάσισε ότι αυτή ήταν η μοναδική της ευκαιρία να φύγει από την επίγεια κόλασή της. Μετά από σχεδόν 14 ώρες αιχμαλωσίας, τον έπεισε να την αφήσει ελεύθερη, υποσχόμενη ότι δεν θα καταγγείλει το έγκλημα. Μόλις ελευθερώθηκε, ωστόσο, ζήτησε αμέσως ιατρική βοήθεια και ανέφερε το περιστατικό στις Αρχές.



Είχε καταδικαστεί ξανά για παρενόχληση άλλης γυναίκας

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο Τόμας είχε καταδικαστεί παλαιότερα για παρενόχληση μίας άλλης γυναίκας ονόματι Κέλι, η οποία δήλωσε στο ABC News ότι είχε λάβει προστατευτική εντολή κατά του Τόμας το 2009, μετά από παρόμοια συμπεριφορά παρενόχλησης εκ μέρους του.

«Πάντα ήξερα ότι θα υπήρχε κάποιος άλλος», είπε η Κέλι μετά την επικοινωνία της με τους ντετέκτιβ που ερευνούσαν την υπόθεση της Στάιτς. «Όταν με κάλεσαν το 2022, ένιωσα ένα αίσθημα ενοχής, σαν να το είχε κάνει σε κάποιον άλλο. Είχα δίκιο».

Αν και ο Τόμας αρχικά κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση, οι κατηγορίες αυτές αποσύρθηκαν αργότερα στο πλαίσιο μιας συμφωνίας που είχε κάνει με τις Αρχές. Εάν ο 39χρονος αποφυλακιστεί ποτέ, θα υποχρεωθεί να φοράει συσκευή GPS για το υπόλοιπο της ζωής του.



Η υπόθεση που άλλαξε τον τρόπο αντιμετώπισης όσων ζητούν προστασία στα δικαστήρια

Κατά την επιβολή της ποινής, ο δικαστής Κέβιν Έλσενχάιμερ, ο οποίος είχε απορρίψει το αίτημα της Στάιτς για προστατευτική εντολή ex parte τον Ιούλιο του 2022, μόλις τρεις μήνες πριν από την απαγωγή, αναγνώρισε τη σοβαρότητα των πράξεων του Τόμας και την πιθανότητα να ξαναδιαπράξει το ίδιο έγκλημα.

Ο δικαστής ανέφερε τις συνομιλίες του Τόμας με τη μητέρα του στη φυλακή ως απόδειξη της εμμονής του, σημειώνοντας ότι ο Τόμας παραδέχτηκε ότι «τίποτα δεν θα είχε σημασία, ότι τίποτα δεν θα σε εμπόδιζε να κάνεις αυτό που ήθελες να κάνεις».

«Η δικαιοσύνη είναι περίεργο πράγμα. Δεν έρχεται απαραίτητα με τη μορφή ετών φυλάκισης. Δεν μπορώ να γυρίσω πίσω στο παρελθόν, πριν την απαγωγή μου. Και αυτό είναι κάτι που έπρεπε να πενθήσω. Αλλά το να ξέρω ότι τελικά γυρίζω σελίδα και ότι πρέπει να αισθάνομαι ασφαλής με αυτόν εκτός δρόμου και ότι είμαι προστατευμένη, σήμαινε πολλά για μένα. Ένιωσα ελεύθερη», είπε η Σαμάνθα Στάιτς.

Αξίζει να σημειωθεί πως η υπόθεση της Σαμάνθα Στάιτς οδήγησε σε αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο τα δικαστήρια χειρίζονται τις εντολές προστασίας στο Μίσιγκαν.

Οι νέες πολιτικές απαιτούν από τους διαιτητές – οι οποίοι εξετάζουν τις αιτήσεις παραχώρησης προστασίας και παραπέμπουν τον δικαστή για να αποφασίσει τι πρέπει να γίνει – να εξετάζουν τυχόν προηγούμενες αιτήσεις πριν υποβάλουν συστάσεις στο δικαστήριο.

Σύμφωνα με αμερικανικές στατιστικές που παρουσιάστηκαν στην υπόθεση, μία στις τρεις γυναίκες βιώνει παρενόχληση κατά τη διάρκεια της ζωής της.

«Θέλω άλλες γυναίκες, είτε έχουν υποστεί παρενόχληση ή σεξουαλική επίθεση είτε δεν τις έχουν πιστέψει, να δουν την ιστορία μου και να πιστέψουν ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν», είπε η Στάιτς.

Για την υπόθεση της Σαμάνθα Στάιτς έχει κυκλοφορήσει η σειρά «Stalking Samantha: 13 Years of Terror» του ABC News Studios και προβάλλεται από τις 10 Αυγούστου στις πλατφόρμες Hulu και Disney+.

