Άνδρας τέθηκε υπό κράτηση, αφού προχώρησε σε καύση αμερικανικής σημαίας κοντά στον Λευκό Οίκο, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο καθιστά ποινικό αδίκημα την πράξη αυτή, ανακοίνωσε η αστυνομία την Τρίτη.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας, λίγες ώρες μετά την υπογραφή του διατάγματος από τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο. Το μέτρο προβλέπει ποινή φυλάκισης έως ενός έτους για όποιον καίει εκ προθέσεως το εθνικό σύμβολο των ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι το Ανώτατο Δικαστήριο είχε κρίνει το 1989 πως τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν μορφή διαμαρτυρίας που προστατεύεται από το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης.

Ο άνδρας, που αναγνωρίστηκε ως Τζέι Κάρεϊ, είναι βετεράνος μάχης με 20 χρόνια εμπειρίας και είπε ότι άναψε τη σημαία σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά του Τραμπ.

«Καίω αυτή τη σημαία σε ένδειξη διαμαρτυρίας εναντίον αυτού του παράνομου φασίστα προέδρου που έχει έδρα αυτό το οίκημα», είπε χρησιμοποιώντας τηλεβόα διαδηλωτής σε μικρό πάρκο όχι μακριά από τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με βίντεο που αναμεταδόθηκε μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης και μετέδωσαν επίσης αμερικανικά ΜΜΕ.

Δήλωσε κατόπιν πως υπηρέτησε στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις για να υπερασπιστεί το δικαίωμα των συμπατριωτών του «να εκφράζονται».

«Είναι δικαίωμά μας εγγυημένο από την Πρώτη Τροπολογία (σ.σ. του Συντάγματος των ΗΠΑ) να καίμε αυτή τη σημαία, ανεξαρτήτως του τι λέει ο πρόεδρος», επέμεινε.

Κατόπιν έβαλε φωτιά στη σημαία, στην οποία είχε περιχύσει κατά τα φαινόμενα εύφλεκτη ουσία.

Πράκτορες της Secret Service, της αστυνομικής υπηρεσίας που είναι επιφορτισμένη με την προστασία πολιτικών στις ΗΠΑ, έσβησαν τη φωτιά χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρα και τον προσήγαγαν.

Η αστυνομία πάρκων επιβεβαίωσε χθες πως η προσαγωγή μετατράπηκε σε σύλληψη, δυνάμει ομοσπονδιακού νόμου που απαγορεύει να βάζει κανείς φωτιά χωρίς άδεια των αρχών σε ομοσπονδιακά δημόσια πάρκα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε προχθές Τρίτη στην απόφαση του 1989, επιχειρηματολόγησε μολαταύτα ότι το να καίγεται η αμερικανική σημαία σε ορισμένες περιπτώσεις δεν προστατεύεται από την Πρώτη Τροπολογία, ιδίως όταν μπορεί «να υποκινήσει άμεση παράνομη ενέργεια».

Απαίτησε από το υπουργείο Δικαιοσύνης να «δώσει προτεραιότητα στην εφαρμογή» του εκτελεστικού διατάγματός του» με όσο πιο «πλήρη τρόπο» είναι «δυνατόν».

