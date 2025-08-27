Η Δανία κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για διεξαγωγή «μυστικών επιχειρήσεων» στη Γροιλανδία, προκαλώντας διπλωματική ένταση μεταξύ των δύο χωρών. Ο υπουργός Εξωτερικών, Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, κάλεσε τον Αμερικανό πρέσβη στην Κοπεγχάγη, Μαρκ Στρο, εκφράζοντας επίσημα τη διαμαρτυρία της κυβέρνησης για πιθανή ανάμιξη των ΗΠΑ στις εσωτερικές υποθέσεις της Δανίας, σύμφωνα με το BBC.

Μυστικές επιχειρήσεις στην Γροιλανδία

Σύμφωνα με την κρατική δημόσια ραδιοτηλεόραση της Δανίας (DR), οι Αμερικανοί στόχευαν στην διείσδυση στην κοινωνία της Γροιλανδίας και στην προώθηση ενός κινήματος αποχώρησης από τη Δανία προς όφελος των ΗΠΑ. Παρόλο που η DR δεν κατόρθωσε να προσδιορίσει με βεβαιότητα ποιος ή ποιοι εργάζονταν για τις αμερικανικές υπηρεσίες, η Δανία φαίνεται να λαμβάνει σοβαρά υπόψη την πιθανότητα ξένων επιρροών.

Η δανέζικη υπηρεσία ασφαλείας και πληροφοριών PET προειδοποίησε ότι η Γροιλανδία αντιμετωπίζει «διάφορους τύπους επιρροών από εξωτερικούς παράγοντες». Το βασικό σενάριο, όπως ανέφερε η υπηρεσία, θα ήταν η δημιουργία διχασμού στις σχέσεις Δανίας και Γροιλανδίας, εκμεταλλευόμενοι είτε πραγματικές είτε φανταστικές διαφωνίες, είτε μέσω πρακτόρων στο έαδφος είτε με διασπορά ψευδών πληροφοριών. Η PET ενίσχυσε την παρουσία της στο νησί και συνεργάζεται στενά με τις τοπικές αρχές για να αποτρέψει πιθανές παρεμβάσεις.

Ο Ράσμουσεν τόνισε: «Οποιαδήποτε προσπάθεια παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις του Βασιλείου είναι φυσικά απαράδεκτη». Σημείωσε επίσης ότι η κυβέρνηση είναι πλήρως ενήμερη για το γεγονός ότι ξένοι παράγοντες συνεχίζουν να δείχνουν ενδιαφέρον για τη Γροιλανδία και τη θέση της στο Βασίλειο της Δανίας. «Δεν αποτελεί έκπληξη αν βιώσουμε προσπάθειες εξωτερικής επιρροής για το μέλλον του Βασιλείου στο άμεσο μέλλον», πρόσθεσε.

Νέα κόντρα ΗΠΑ-Δανίας

Yπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία του να «αγοράσει» ή ακόμη και να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στη Δανία.



Το προηγούμενο Μάιο, ο Ράσμουσεν είχε ήδη καλέσει τον ίδιο διπλωμάτη των ΗΠΑ μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal, που ανέφερε ότι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν λάβει εντολή να επικεντρωθούν στη Γροιλανδία, με στόχο την ενημέρωση για το κίνημα ανεξαρτησίας και τις απόψεις των κατοίκων σχετικά με την εκμετάλλευση ορυκτών πόρων από τις ΗΠΑ. Την ίδια περίοδο, η Διευθύντρια Πληροφοριών των ΗΠΑ, Τούλσι Γκάμπαρντ, δεν διέψευσε την αναφορά αλλά κατηγόρησε τη Wall Street Journal ότι «παραβιάζει το νόμο και υπονομεύει την ασφάλεια και τη δημοκρατία της χώρας».

Το τελευταίο δημοσίευμα της DR ανέφερε ότι ένας Αμερικανός επισκέφθηκε τη γροιλανδική πρωτεύουσα, Νουκ, και προσπαθούσε να καταρτίσει λίστα Γροιλανδών που υποστήριζαν αμερικανικές προσπάθειες για την απόσχιση από την Δανία, με στόχο να τους στρατολογήσει σε ένα κίνημα αυτονομίας υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

