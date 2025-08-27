Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι δέχθηκε επίθεση με πέτρες και μπουκάλια από διαδηλωτές κατά τη διάρκεια περιοδείας του στην περιφέρεια του Μπουένος Άιρες, ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Οκτωβρίου. Το επεισόδιο σημειώθηκε την ώρα που ο πρόεδρος βρισκόταν σε όχημα της προεδρίας, προωθώντας την πολιτική του ατζέντα.

Σύμφωνα με τα πρακτορεία Reuters και AFP, οι διαδηλωτές αποδοκίμασαν έντονα τον Μιλέι, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά τους για σκάνδαλο διαφθοράς που αφορά μέλη της συνοδείας του. Η προεδρική φρουρά αντέδρασε άμεσα, απομακρύνοντας τον πρόεδρο από το σημείο. Ο ίδιος δεν τραυματίστηκε, όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπός του, Μανουέλ Αντόρνι.

Este plano de la huida de Milei en el conurbano es cine 🚬pic.twitter.com/RlKXn0rj7l August 27, 2025

Ο Αντόρνι δήλωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι «δεν υπήρξαν τραυματισμοί». Ωστόσο, το Γαλλικό Πρακτορείο μετέδωσε ότι μία γυναίκα, υποστηρίκτρια του προέδρου, τραυματίστηκε και διακομίστηκε με ασθενοφόρο.

Το περιστατικό καταγράφηκε από φωτογραφικούς φακούς και βίντεο, αναδεικνύοντας την ένταση που επικρατεί στην Αργεντινή ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης και την πίεση που δέχεται η κυβέρνηση του Μιλέι.

