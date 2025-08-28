Ο τρανσέξουαλ δράστης της Μινεάπολης, Ρόμπιν Γουέστμαν, μίλησε για τη δολοφονία «βρώμικων σιωνιστών Εβραίων» και εξέφρασε άλλες αντισημιτικές απόψεις σε μανιφέστο, προτού ανοίξει πυρ σε ένα καθολικό σχολείο χθες το πρωί, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας ακόμα 17.

Ο 23χρονος Γουέστμαν έγραψε επίσης συνθήματα όπως «Ελεύθερη Παλαιστίνη» σε ένα ημερολόγιο που συνέταξε με το κυριλλικό αλφάβητο, το οποίο μετέφρασε η εφημερίδα The Post, αφού βίντεο από το ημερολόγιο δημοσιεύτηκαν στο YouTube στο κανάλι του, το οποίο έχει πλέον διαγραφεί. «Αν πραγματοποιήσω μια επίθεση με ρατσιστικό κίνητρο, θα είναι πιθανότατα εναντίον βρωμερών σιωνιστών Εβραίων», έγραψε σε μια καταχώριση. «Μισώ αυτούς τους προνομιούχους», έγραψε αλλού στο ημερολόγιο, το οποίο ήταν γεμάτο αντισημιτικά μηνύματα.

Ο Γουέστμαν έγραψε επίσης «6 εκατομμύρια δεν ήταν αρκετά» (αναφορά στον αριθμό των εβραϊκών θυμάτων του Ολοκαυτώματος) πάνω στους γεμιστήρες πυρομαχικών, πριν από την επίθεση στο Καθολικό Σχολείο και Εκκλησία της Ευαγγελίστριας στο Μινεάπολη.

Ένα άλλο μήνυμα γραμμένο σε μια από τις πολλές γεμιστήρες του έλεγε «Καταστρέψτε το HIAS», την εβραϊκή ομάδα βοήθειας προσφύγων, ενώ σε ένα από τα όπλα του ήταν γραμμένο «Το Ισραήλ πρέπει να πέσει, δημοσιεύστε τα αρχεία», μια πιθανή αναφορά στον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο διαταραγμένος δράστης σκεφτόταν να δολοφονήσει τον Πρόεδρο Τραμπ και Εβραίους, αλλά τελικά αποφάσισε ότι η δολοφονία «παιδιών αθώων πολιτών» θα του έφερνε «τη μεγαλύτερη χαρά», σύμφωνα με τις μεταφρασμένες αναρτήσεις στο ημερολόγιό του.



«Δεν το κάνω για να διαδώσω ένα μήνυμα, αλλά για να με ευχαριστήσω»

«Δεν μπορώ να προσδιορίσω ένα συγκεκριμένο σκοπό για την επίθεσή μου. Σίγουρα δεν θα είναι για ρατσισμό ή λευκή υπεροχή», έγραψε ο Γουέστμαν καθώς σκεφτόταν το κίνητρο για τη δολοφονία. «Αν και δεν μου αρέσει ιδιαίτερα να είμαι κοντά σε άτομα διαφορετικού χρώματος, δεν τους δίνω αρκετή σημασία για να θυσιάσω τη ζωή μου για αυτούς», έγραψε.

Σε άλλα μέρη του ημερολογίου, ο νεαρός δολοφόνος -ο οποίος, σύμφωνα με τα αρχεία, άλλαξε το όνομά του από Ρόμπερτ σε Ρόμπιν το 2020- είπε ότι είχε αυτοκτονικές τάσεις για αρκετά χρόνια, αλλά ήθελε να πάρει και άλλους μαζί του. «Δεν θέλω να το κάνω για να διαδώσω ένα μήνυμα. Το κάνω για να ευχαριστήσω τον εαυτό μου. Το κάνω επειδή είμαι άρρωστος», έγραψε. «Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να σκοτώσω μόνο τον εαυτό μου. Θα έπρεπε να κάνω κάτι με την τελευταία μου πράξη», συνέχισε το ημερολόγιο.

Τα μηνύματα του τρανς δράστη πάνω στα όπλα

Το FBI ερευνά τη μαζική δολοφονία ως πράξη εγχώριας τρομοκρατίας που διαπράχθηκε από έναν τρανσέξουαλ οπλοφόρο και ως έγκλημα μίσους που στοχεύει τους καθολικούς, δήλωσε την Τετάρτη ο διευθυντής Κας Πάτελ. Μια από τις γεμιστήρες του Γουέστμαν ήταν διακοσμημένο με το μήνυμα «Πού είναι ο Θεός σου;», ενώ ένα βίντεο στο YouTube που έχει πλέον διαγραφεί με το όνομά του έδειχνε το διάγραμμα μιας εκκλησίας, στην οποία στη συνέχεια είχε καρφωθεί ένα μαχαίρι.

Η μητέρα του Γουέστμαν εργάστηκε ως γραμματέας στο Καθολικό Σχολείο Annunciation από το 2016 έως το 2021, σύμφωνα με αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αποφοίτησε από το δημοτικό σχολείο το 2017, όπως αποκαλύπτει ένα ετήσιο λεύκωμα που απέκτησε το CNN.

Φωτογραφία του δράστη πιθανόν από την άδεια οδήγησης

Η φονική επίθεση είχε ως αποτέλεσμα 17 τραυματίες, ενώ η αστυνομία δήλωσε ότι ο Westman πέθανε από αυτοτραυματισμό.

protothema.gr