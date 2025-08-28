Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την Πέμπτη (28/8) την κατάργηση των δασμών σε εισαγόμενα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα, στο πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για αναδρομική μείωση των αμερικανικών δασμών στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, σύμφωνα με το Reuters.

Η πρόταση αποτελεί το πρώτο βήμα εφαρμογής της συμφωνίας-πλαισίου που είχαν συνάψει στις 27 Ιουλίου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕ αποδέχθηκε γενικό δασμό 15% ώστε να αποφύγει την απειλή εμπορικού πολέμου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύθηκαν να μειώσουν τους δασμούς τους στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα από 27,5% σε 15% με ισχύ από 1ης Αυγούστου, ημερομηνία παρουσίασης της πρότασης της Επιτροπής.

Η συμφωνία, αν και έδωσε τέλος στη σύγκρουση των δύο μεγαλύτερων εμπορικών εταίρων παγκοσμίως, θεωρείται ασύμμετρη. Οι Βρυξέλλες καλούνται να μειώσουν τους δασμούς τους και να ενισχύσουν τις εισαγωγές ενεργειακών προϊόντων από τις ΗΠΑ, την ώρα που η Ουάσινγκτον διατηρεί δασμούς στο 70% των ευρωπαϊκών εξαγωγών.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα κατηγορήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας τον περασμένο Φεβρουάριο ότι «σχηματίστηκε για να βλάψει τις Ηνωμένες Πολιτείες». Το 2024, το αμερικανικό εμπορικό έλλειμμα με την ΕΕ ανήλθε στα 235 δισ. δολάρια.

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ αποδέχθηκαν γενικά τη συμφωνία ως τη λιγότερο επιζήμια λύση, δεδομένου ότι η εναλλακτική θα ήταν επιβολή δασμών 30% σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές εξαγωγές.

Η πρόταση πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες. Ωστόσο, η μείωση των αμερικανικών δασμών στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα εφαρμόζεται ήδη.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Επιτροπή δεν θα διενεργήσει εκτίμηση επιπτώσεων, όπως συνηθίζεται, προκειμένου να επιταχύνει τη διαδικασία.

Τα αυτοκίνητα αποτελούν βασική εξαγωγή της ΕΕ προς τις ΗΠΑ. Μόνο η Γερμανία εξήγαγε το 2024 οχήματα και ανταλλακτικά αξίας 34,9 δισ. δολαρίων στην αμερικανική αγορά.

