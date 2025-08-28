Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους αυτήν την εβδομάδα στην επαρχία Παντζάμπ του Πακιστάν, καθώς οι χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων 40 ετών έχουν κατακλύσει εκατοντάδες χωριά, ανακοίνωσαν την Πέμπτη οι αρχές.

Οι καταρρακτώδεις μουσωνικές βροχοπτώσεις, σε συνδυασμό με την απελευθέρωση υδάτων από ινδικά φράγματα, προκάλεσαν την υπερχείλιση τριών ποταμών – του Ράβι, του Σούτλετζ και του Τσενάμπ – πλημμυρίζοντας περισσότερα από 1.400 χωριά. Σε ορισμένες περιοχές οι αρχές προχώρησαν σε τεχνητά ανοίγματα στις όχθες, ώστε να εκτραπεί η πίεση των υδάτων.

Στο χωριό Καντιραμπάντ, οι κάτοικοι βρέθηκαν να περπατούν μέσα σε νερά που έφθαναν στο ύψος του στήθους. «Περάσαμε ολόκληρη τη νύχτα άυπνοι και τρομοκρατημένοι. Όλοι ήταν φοβισμένοι. Παιδιά έκλαιγαν, γυναίκες ανησυχούσαν. Ήμασταν αβοήθητοι», δήλωσε στο Reuters ο 26χρονος εργάτης Ναντίμ Ικμπάλ, κρατώντας στην αγκαλιά το παιδί του.

Η κατάσταση στην Παντζάμπ, όπου ζει ο μισός πληθυσμός του Πακιστάν και παράγεται σημαντικό μέρος της αγροτικής παραγωγής (σιτάρι, ρύζι, βαμβάκι), έχει επιδεινωθεί. Οι πακιστανικές αρχές κατηγορούν την Ινδία ότι η απελευθέρωση υδάτων από γεμάτα φράγματα ενίσχυσε τις πλημμύρες.

Η Ινδία, που εξέδωσε τρεις προειδοποιήσεις προς το Πακιστάν αυτήν την εβδομάδα, υποστήριξε ότι η αποδέσμευση νερού έγινε για ανθρωπιστικούς λόγους, καθώς οι φραγμοί είχαν φτάσει στα όρια χωρητικότητάς τους.

Και οι δύο χώρες πλήττονται από ακραία καιρικά φαινόμενα. Στο ινδικό Κασμίρ τουλάχιστον 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τον Αύγουστο, ενώ στο Πακιστάν οι νεκροί από τις πλημμύρες από τα τέλη Ιουνίου ανέρχονται σε 819. Μόνο αυτήν την εβδομάδα, τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Παντζάμπ, δήλωσε η υπουργός της επαρχίας, Μάριγιουμ Ορανγκζέμπ.

