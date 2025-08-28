Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα απευθυνθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη στις 23 Σεπτεμβρίου, στην πρώτη του ομιλία ενώπιον του σώματος στη διάρκεια της δεύτερης θητείας του.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λίβιτ, δήλωσε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη στις 22 Σεπτεμβρίου και την επομένη θα εκφωνήσει την ομιλία του. Η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης αναμένεται να συμπέσει με την αναγνώριση κράτους της Παλαιστίνης από τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και άλλους ηγέτες.

Εντάσεις με τον ΟΗΕ

Ο Τραμπ έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τον ΟΗΕ και τους οργανισμούς του για «αντιαμερικανική προκατάληψη». Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο στις 20 Ιανουαρίου 2025, απέσυρε τις ΗΠΑ από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την Υπηρεσία Αρωγής για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA), ενώ έχει αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της συμμετοχής στην Unesco.

Ο γραμματέας του Λευκού Οίκου, Γουίλ Σαρφ, χαρακτήρισε τις κινήσεις αυτές απάντηση στην «αντιαμερικανική προκατάληψη» των υπηρεσιών του ΟΗΕ.

Στενή γραμμή με το Ισραήλ

Η αντιπαράθεση του Τραμπ με τον ΟΗΕ συνδέεται και με τη στενή αμερικανοϊσραηλινή συνεργασία. Ήδη από το 2016 είχε επικρίνει το ψήφισμα του ΟΗΕ κατά των ισραηλινών εποικισμών, χαρακτηρίζοντας τον οργανισμό «κλαμπ συζήτησης και καλοπέρασης».

Πιο πρόσφατα, η Ουάσινγκτον ζήτησε από τον γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες να λάβει μέτρα κατά της ειδικής εισηγήτριας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στα παλαιστινιακά εδάφη, Φραντσέσκα Αλμπανέζι, η οποία κατήγγειλε διεθνείς εταιρείες ότι «συμβάλλουν στη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα». Η αμερικανική αποστολή την κατηγόρησε για «αντισημιτισμό» και «αντι-ισραηλινή προκατάληψη».

