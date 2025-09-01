Σοκ προκαλεί η υπόθεση του 30χρονου Κέιβον Γουόρεν από το Οχάιο, ο οποίος κατηγορείται ότι προσέλαβε δύο εκτελεστές για να δολοφονήσουν την 26χρονη έγκυο σύντροφό του, Ίντια Κίναμορ, την ημέρα που θα πήγαινε στο μαιευτήριο, στις 4 Μαρτίου 2023. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς της κομητείας Χάμιλτον, ο Γουόρεν είχε ζητήσει μέχρι και άδεια από την εργασία του για να «θρηνήσει» μετά τη δολοφονία.

Ο 30χρονος φέρεται να είχε σχέση με άλλη γυναίκα, να αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και να είχε προσπαθήσει να πιέσει την Κίναμορ να προχωρήσει σε έκτρωση.

O 30χρονος Κέιβον Γουόρεν που σχεδίασε τη δολοφονία της 26χρονης εγκύου συντρόφου του

Οι αρχές κατηγορούν τον Γουόρεν ότι προσέλαβε τον 20χρονο Ρόμπερτ Έρβιν και τον 22χρονο Λαμάρ Μόρις Σουγκς, οι οποίοι εισέβαλαν τα ξημερώματα στο σπίτι της 26χρονης, ώστε η δολοφονία να φανεί ως ληστεία.

Ο 20χρονος Ρόμπερτ Έρβιν που σκότωσε την 26χρονη για λογαριασμό του συντρόφου της

Ο 22χρονος Λαμάρ Μόρις Σουγκς που μπούκαρε στο σπίτι της 26χρονης μαζί με τον 20χρονο συνεργό του για να φανεί η δολοφονία ως ληστεία

Σε βάρος και των τριών ανδρών απαγγέλθηκαν 13 κατηγορίες για φόνο με επιβαρυντικές περιστάσεις, διάρρηξη και επίθεση σε βαθμό κακουργήματος. Επιπλέον, ο Έρβιν και ο Σουγκς αντιμετωπίζουν και την κατηγορία της οπλοκατοχής.

Ο Γουόρεν, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τις αρχές ως ο «εγκέφαλος» του εγκλήματος, παραμένει υπό κράτηση χωρίς εγγύηση, ενώ στον Έρβιν επιβλήθηκε εγγύηση ύψους 300.000 δολαρίων.

protothema.gr