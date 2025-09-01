Δύο άνδρες τραυματίστηκαν σε διαδοχικές επιθέσεις με μαχαίρι στον πολυσύχναστο σταθμό του μετρό Oxford Circus στο Λονδίνο, σε περιστατικά που οι αρχές εκτιμούν ότι συνδέονται μεταξύ τους.

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 03:40 τα ξημερώματα της Παρασκευής, με θύμα έναν 23χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Λιγότερο από ένα 24ωρο αργότερα, στις 01:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου, ένας 41χρονος δέχθηκε επίσης επίθεση με μαχαίρι στον ίδιο σταθμό. Και οι δύο νοσηλεύονται, χωρίς η ζωή τους να διατρέχει κίνδυνο.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία από κάμερα ασφαλείας και απευθύνει έκκληση για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό του υπόπτου.

Officers are appealing for info following two serious assaults at Oxford Circus station at 1.30am today & 3.40am yesterday.

Officers hope the man in the image can help with their investigation & anyone with info is asked to text 61016 ref 49 of 31 August.https://t.co/0W2uDIJkf7 pic.twitter.com/HnqnfP3R8J — British Transport Police (@BTP) August 31, 2025

Οι αρχές υπογράμμισαν ότι «δεν υπάρχει απολύτως καμία θέση για τη βία στο σιδηροδρομικό δίκτυο», ενώ αναμένεται αυξημένη αστυνομική παρουσία στην περιοχή όσο συνεχίζονται οι έρευνες. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις.

Ο σταθμός Oxford Circus εξυπηρετεί τις γραμμές Victoria, Bakerloo και Central, ενώ τα Σαββατοκύριακα λειτουργεί και με νυχτερινά δρομολόγια (Night Tube).

CNN.gr