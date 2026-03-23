Έρευνα έχει αρχίσει η αστυνομία στο βόρειο Λονδίνο έπειτα από εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα σε κτήριο στην περιοχή Γκόλντερς Γκριν, όπου τέσσερα ασθενοφόρα εθελοντικής εβραϊκής οργάνωσης διάσωσης τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Σύμφωνα με τις αρχές, το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως πιθανό αντισημιτικό έγκλημα μίσους.

Όπως μεταδίδει το SkyNews τα οχήματα ανήκουν στην οργάνωση Hatzolah Northwest, η οποία παρέχει επείγουσα ιατρική βοήθεια στην τοπική κοινότητα.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου κινητοποιήθηκε άμεσα, στέλνοντας έξι πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 40 πυροσβέστες στο σημείο. Η υπηρεσία δέχθηκε συνολικά 56 κλήσεις για τη φωτιά, με την πρώτη να καταγράφεται στις 1:40 π.μ., ενώ η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο μετά τις 3:00 π.μ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

🚨 BREAKING FOOTAGE: Surveillance video captured 3 suspects on camera setting four ambulances in Golders Green, London, ablaze tonight.



The ambulances belong to Hatzola – a volunteer Jewish emergency service providing 24/7 medical aid



Anyone want to guess their nationalities? https://t.co/b8htJhTmDD pic.twitter.com/SdjGcttK6X March 23, 2026

Μεγάλες ζημιές στην περιοχή

Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς σημειώθηκαν εκρήξεις από φιάλες οξυγόνου που βρίσκονταν στα ασθενοφόρα, προκαλώντας ζημιές σε παράθυρα γειτονικών κτιρίων και αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τριών υπόπτων, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο.

Οι αρχές καλούν όποιον διαθέτει πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία, ακόμη και ανώνυμα, προκειμένου να συμβάλει στον εντοπισμό των δραστών.

protothema.gr