Εσωτερική έρευνα στην αστυνομία του Βερολίνου προκάλεσε το βίντεο στο οποίο ένας αστυνομικός φαίνεται να ρίχνει γροθιά στο πρόσωπο ακτιβιστή από την Ιρλανδία που συμμετείχε σε διαδήλωση κατά του Ισραήλ την περασμένη Πέμπτη.

Στο βίντεο φαίνεται η Κίτι Ο’Μπράιαν να δέχεται δύο χτυπήματα από τον Γερμανό αστυνομικό με αποτέλεσμα το πρόσωπό της να γεμίσει αίματα πριν να την απομακρύνουν από τον χώρο της συγκέντρωσης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Der Tagesspiegel, η Ο’Μπράιαν έσπασε και το χέρι της αλλά αυτό δεν μπόρεσε να επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητη πηγή.

Στο ίδιο βίντεο η ακτιβίστρια από την Ιρλανδία ακούγεται να φωνάζει «είστε γα@@@μενοι υποστηρικτές της γενοκτονίας», «συμπεριφέρεστε σαν γαμ@@@μενοι ναζί» προς τους αστυνομικούς.

«Εμείς, ως αστυνομία του Βερολίνου, εξετάζουμε αν ο αστυνομικός ενήργησε αναλόγως και το κάνουμε στο πλαίσιο μιας ποινικής έρευνας για υποψία πρόκλησης σωματικής βλάβης εν ώρα υπηρεσίας», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας ενώ έρευνα διεξάγεται και για το αν η Ο΄Μπράιαν διέπραξε το αδίκημα της προσβολής και αντίστασης κατά των αστυνομικών.

Το βίντεο προκάλεσε την αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών της Ιρλανδίας με την πρέσβη, Μαίβ Κόλινς, να εκφράζει την «ανησυχία» τους για το περιστατικό στις γερμανικές αρχές.

Τη διαμαρτυρία για τη δολοφονία Παλαιστίνιων δημοσιογράφων στη Γάζα είχαν οργανώσει φιλοπαλαιστινιακές ομάδες, συμπεριλαμβανομένου του Irish Bloc Berlin, που αυτοαποκαλείται «πλατφόρμα αλληλεγγύης της Ιρλανδίας προς την Παλαιστίνη».

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν προσωρινά 94 άτομα και η αστυνομία ξεκίνησε 96 ποινικές έρευνες για πράξεις που περιλαμβάνουν «χρήση συμβόλων αντισυνταγματικών και τρομοκρατικών οργανώσεων, επιθέσεις κατά αστυνομικών, προσβλητική συμπεριφορά και σωματικές βλάβες».

