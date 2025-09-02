Ένας διαδηλωτής με έναν σκύλο στα χέρια σκαρφάλωσε σήμερα στον πύργο του ρολογιού στον σιδηροδρομικό σταθμό King’s Cross στο Λονδίνο.

Ο άνδρας κρατούσε πανό που έγραφε «Το Ιράν ανήκει στον λαό του – Ελευθερία στο Ιράν», ενώ φορούσε μαύρο μπλουζάκι με το σύνθημα «όχι στον πόλεμο». Ανέβηκε στο κτήριο γύρω στις 8 το πρωί και παρέμεινε εκεί για αρκετές ώρες.

Στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες, οι οποίοι με τη χρήση γερανού επιχείρησαν να τον μεταπείσουν. Τελικά, έπειτα από περίπου τρεις ώρες, ο διαδηλωτής παρέδωσε τον σκύλο και δέχθηκε να κατέβει με τη βοήθειά τους.

A protester has climbed on to King’s Cross/st pancreas station.. pic.twitter.com/DlQIeiqXhG — London & UK Street News (@CrimeLdn) September 2, 2025

Παρευρισκόμενοι που παρακολουθούσαν το συμβάν, ζητωκραύγαζαν καθώς το ζώο κατέβηκε με ασφάλεια.

Ένας εκπρόσωπος της βρετανικής αστυνομίας μεταφορών δήλωσε: «Οι αστυνομικοί κλήθηκαν στον σιδηροδρομικό σταθμό του King’s Cross γύρω στις 8 π.μ. μετά από αναφορές για ένα άτομο σε επισφαλή θέση.

King's Cross protestor scales clock tower with small dog in towhttps://t.co/iiSPCRYuh1 pic.twitter.com/ClTuWE1eay September 2, 2025

«Το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη και αστυνομικοί βρίσκονται εκεί μαζί με άλλες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, εργαζόμενοι για να λήξει με ασφάλεια το περιστατικό».

Ένας κλοιός τοποθετήθηκε γύρω από τον πύργο, όπου ο διαδηλωτής φαινόταν τον να στέκεται στο περβάζι όπου ήταν σκαρφαλωμένος.

Ένας εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λονδίνου δήλωσε: «Η Υπηρεσία κλήθηκε στις 8:14 π.μ. σε αναφορές για έναν άνδρα στην οροφή του σιδηροδρομικού σταθμού του King’s Cross.

«Δύο πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 10 πυροσβέστες βρίσκονται επί τόπου βοηθώντας την Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών».

protothema.gr