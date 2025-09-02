Ένας άνδρας καταγόμενος από την Τυνησία έπεσε νεκρός από πυρά αστυνομικών το απόγευμα της Τρίτης στη Μασσαλία, αφού επιτέθηκε με μαχαίρια και σιδηρολοστό και τραυμάτισε πέντε ανθρώπους, μεταξύ των οποίων τον διευθυντή ξενοδοχείου και τον γιο του.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της πόλης, Νικολά Μπεσόν, ένα από τα θύματα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι υπόλοιποι, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, δεν διατρέχουν άμεσο κίνδυνο.

New York Times: Marseille man shot by police after alleged knife attack. Motive unknown. https://t.co/oebm5Arjdc September 2, 2025

Το χρονικό της επίθεσης

Το επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 14:45 στο Πρώτο Διαμέρισμα, κοντά στο Παλιό Λιμάνι της Μασσαλίας. Ο δράστης, που ήταν νόμιμος μετανάστης στη Γαλλία, επιτέθηκε μετά από καυγά που ξέσπασε όταν εκδιώχθηκε από ξενοδοχείο λόγω απλήρωτου ενοικίου, ανέφερε ο εισαγγελέας.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές έντασης. Κάτοικος της περιοχής είπε ότι οι αστυνομικοί έφτασαν «πολύ γρήγορα» και προσπάθησαν να τον συλλάβουν έξω από φαστ-φουντ. «Ο άνδρας επιχείρησε να επιτεθεί σε έναν αστυνομικό με το μαχαίρι και εκείνος φώναζε: σταμάτα, σταμάτα», αφηγήθηκε.

Άλλος μάρτυρας είπε ότι είδε τον δράστη να κρατά «δύο μεγάλα χασαπομάχαιρα». Πηγή με γνώση της υπόθεσης ανέφερε ότι η συμπλοκή ξεκίνησε έξω από εστιατόριο κεμπάμπ.

🚨🇫🇷 ALERTE INFO | Marseille : voici la vidéo de l’homme abattu par la police après avoir agressé plusieurs personnes dans un hôtel. https://t.co/jVXdEkTudD pic.twitter.com/qJpm9BSnt2 September 2, 2025

Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή του Παλιού Λιμανιού και διέκοψε τη λειτουργία σε δύο γραμμές του τραμ, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες της επίθεσης.

