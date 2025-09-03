Η Κίνα προχώρησε σε επίδειξη στρατιωτικής ισχύος με μια μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα (ώρα Κύπρου) στο Πεκίνο, παρουσία του προέδρου Σι Τζινπίνγκ. Στο πλευρό του βρέθηκαν ξένοι ηγέτες, ανάμεσά τους ο πρόεδρος της Ρωσίας και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας.

Όπως αναφέρει ο Guardian η κινεζική κυβέρνηση επέδειξε από τεθωρακισμένα και drones μέχρι βαλλιστικούς πυραύλους, με ορισμένα από τα οπλικά συστήματα να εμφανίζονται για πρώτη φορά σε δημόσια θέα.

Σε αυτή την κατηγορία συγκαταλέγονται οι διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι DF-5C οι οποίοι, όπως ανέφερε το πρακτορείο Xinhua, αποτελούν την τελευταία γενιά των πυραύλων που μπορούν να μεταφέρουν μέχρι και πυρηνικά, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι εν λόγω πύραυλοι έχουν παγκόσμια εμβέλεια χτυπήματος.

🇨🇳☢️ China showcased its DF-5C intercontinental ballistic missile (ICBM) at the Beijing parade. With a global strike radius, the DF-5C is capable of carrying multiple nuclear warheads and reaching any point on Earth. pic.twitter.com/h2T3K0B453 September 3, 2025

Παράλληλα στον ουρανό του Πεκίνου πέταξαν μαχητικά αεροσκάφη και αεροπλάνα stealth, τα βομβαρδιστικά H6 μεγάλου βεληνεκούς με πυρηνική ικανότητα και τα μαχητικά J-16 και J-20 που συνήθως πραγματοποιούν αποστολές παρενόχλησης στην ζώνη αναγνώρισης αεράμυνας της Ταϊβάν.

This is the first time in the world that five models of cutting-edge stealth fighter jets have appeared in one parade.



All of the five models — the J-20, J-20A, J-20S and J-35A of the PLA Air Force as well as the PLA Navy's J-35 — thundered past the Tian'anmen Square in central… pic.twitter.com/M9V2IFQNnl September 3, 2025

Κινεζικά μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν ότι στην παρέλαση έκανε την εμφάνισή του και το νέο ηλεκτρονικό πολεμικό μαχητικό J15-DT που παρακολουθείται στενά από στρατιωτικούς παρατηρητές.

Στους δρόμους του Πεκίνου «παρέλασε» και ο πύραυλος Dongfeng-61, ένας υπερηχητικός πύραυλος με κάθετο εκτοξευτή, ο οποίος, σύμφωνα με αναλυτές τον καθιστά «πολύ πιο δύσκολο να εντοπιστεί και, ως εκ τούτου, να χτυπηθεί πριν από την εκτόξευσή του».

China unveiled its land-, sea-, and air-based strategic forces as the nuclear triad for the first time in Wednesday's V-Day military parade.



The triad included JingLei-1 air-based long-range missile, JuLang-3 submarine-launched intercontinental missile, DongFeng-61 land-based… pic.twitter.com/7ZnOYI0xzM — People's Daily, China (@PDChina) September 3, 2025

Εντυπωσιακοί ήταν και οι σχηματισμοί των ενστόλων ανδρών και γυναικών που παρέλασαν στο Πεκίνο με τους Κινέζους να ξεχωρίζουν τα γυναικεία μέλη της πολιτοφυλακής.

The formation of the Chinese People's Liberation Army (PLA) Air Force passed through Tian'anmen Square in Wednesday's V-Day military parade. pic.twitter.com/BKYDBjFODm — China Xinhua News (@XHNews) September 3, 2025

«Η παρέλαση είναι μια σαφής επίδειξη των αυξανόμενων δυνατοτήτων του στρατού της Κίνας με σκοπό να κάνει τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τις γειτονικές χώρες της Κίνας να σκεφτούν δύο φορές πριν αποφασίσουν να αμφισβητήσουν τα βασικά εθνικά συμφέροντα του Πεκίνου» σχολίασε στον Guardian o ανώτερος ερευνητής στη Σχολή Διεθνών Σπουδών S. Rajaratnam, Ντρού Τόμσον.

Δείτε όλη τη στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Κίνα

