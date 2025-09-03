Η Κίνα προχώρησε σε επίδειξη στρατιωτικής ισχύος με μια μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα (ώρα Κύπρου) στο Πεκίνο, παρουσία του προέδρου Σι Τζινπίνγκ. Στο πλευρό του βρέθηκαν ξένοι ηγέτες, ανάμεσά τους ο πρόεδρος της Ρωσίας και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας.
Όπως αναφέρει ο Guardian η κινεζική κυβέρνηση επέδειξε από τεθωρακισμένα και drones μέχρι βαλλιστικούς πυραύλους, με ορισμένα από τα οπλικά συστήματα να εμφανίζονται για πρώτη φορά σε δημόσια θέα.
Σε αυτή την κατηγορία συγκαταλέγονται οι διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι DF-5C οι οποίοι, όπως ανέφερε το πρακτορείο Xinhua, αποτελούν την τελευταία γενιά των πυραύλων που μπορούν να μεταφέρουν μέχρι και πυρηνικά, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι εν λόγω πύραυλοι έχουν παγκόσμια εμβέλεια χτυπήματος.
Παράλληλα στον ουρανό του Πεκίνου πέταξαν μαχητικά αεροσκάφη και αεροπλάνα stealth, τα βομβαρδιστικά H6 μεγάλου βεληνεκούς με πυρηνική ικανότητα και τα μαχητικά J-16 και J-20 που συνήθως πραγματοποιούν αποστολές παρενόχλησης στην ζώνη αναγνώρισης αεράμυνας της Ταϊβάν.
Κινεζικά μέσα ενημέρωσης υποστήριξαν ότι στην παρέλαση έκανε την εμφάνισή του και το νέο ηλεκτρονικό πολεμικό μαχητικό J15-DT που παρακολουθείται στενά από στρατιωτικούς παρατηρητές.
Στους δρόμους του Πεκίνου «παρέλασε» και ο πύραυλος Dongfeng-61, ένας υπερηχητικός πύραυλος με κάθετο εκτοξευτή, ο οποίος, σύμφωνα με αναλυτές τον καθιστά «πολύ πιο δύσκολο να εντοπιστεί και, ως εκ τούτου, να χτυπηθεί πριν από την εκτόξευσή του».
Εντυπωσιακοί ήταν και οι σχηματισμοί των ενστόλων ανδρών και γυναικών που παρέλασαν στο Πεκίνο με τους Κινέζους να ξεχωρίζουν τα γυναικεία μέλη της πολιτοφυλακής.
«Η παρέλαση είναι μια σαφής επίδειξη των αυξανόμενων δυνατοτήτων του στρατού της Κίνας με σκοπό να κάνει τις ΗΠΑ, την Ευρώπη και τις γειτονικές χώρες της Κίνας να σκεφτούν δύο φορές πριν αποφασίσουν να αμφισβητήσουν τα βασικά εθνικά συμφέροντα του Πεκίνου» σχολίασε στον Guardian o ανώτερος ερευνητής στη Σχολή Διεθνών Σπουδών S. Rajaratnam, Ντρού Τόμσον.
Δείτε όλη τη στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Κίνα