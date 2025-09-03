Η μεγαλύτερη στρατιωτική παρέλαση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Κίνα ολοκληρώθηκε στο Πεκίνο, με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ να αποτίει φόρο τιμής σε όσους πολέμησαν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σε μια ιστορική στιγμή οι ηγέτες της Κίνας, της Ρωσίας και της Βόρειας Κορέας περπάτησαν ο ένας δίπλα στον άλλον στο κόκκινο χαλί. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Κιμ Γιονγκ Ουν, οι οποίοι είναι μεταξύ των προσκεκλημένων του Σι Τζινπίνγκ για την ιστορική αυτή εκδήλωση, η οποία σηματοδοτεί τα 80 χρόνια από την παράδοση της Ιαπωνίας και το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, χαιρέτησαν τους Κινέζους βετεράνους του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και στη συνέχεια πήραν τις θέσεις της στο κέντρο της συγκέντρωσης στην Τιενανμέν.

Xi Jinping, Vladimir Putin and Kim Jong Un appear at China's military parade https://t.co/AzdKTGxM8q pic.twitter.com/NTDK0oF7na September 3, 2025

«Νικήσαμε τους Ιάπωνες στρατιωτικούς εισβολείς για πρώτη φορά στην ιστορία», ανέφερε στην ομιλία του ο Κινέζος πρόεδρος.

«Η αναγέννηση του κινεζικού έθνους είναι ασταμάτητη και η ευγενής υπόθεση της ειρήνης και της ανάπτυξης της ανθρωπότητας σίγουρα θα θριαμβεύσει», είπε.

«Σήμερα, η ανθρωπότητα έχει για ακόμη μια φορά μπροστά της την επιλογή μεταξύ της ειρήνης ή του πολέμου, του διαλόγου ή της σύγκρουσης», πρόσθεσε ο Κινέζος πρόεδρος.

«Είναι ένα σημαντικό μέρος της ιστορίας μας και συμβάλαμε στη σωτηρία του λαού, στην υπεράσπιση της ειρήνης και στη διασφάλιση της νίκης. Όλες οι χώρες και τα έθνη θα πρέπει να φροντίζουν το ένα το άλλο και να βοηθούν το ένα το άλλο, έτσι μπορούμε να αποφύγουμε την επανάληψη της τραγωδίας», τόνισε και στη συνέχεια μίλησε για τη «μεγάλη αναγέννηση της Κίνας» μετά τον πόλεμο και προσθέτοντας «θα επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας και θα υπερασπιστούμε την εθνική μας ακεραιότητα και κυριαρχία».

Live: Special coverage of China holds a grand gathering and military parade in Beijing to mark the 80th anniversary of the victory of the Chinese People's War of Resistance Against Japanese Aggression and the World Anti-Fascist War. #VDay https://t.co/v2ZnPWjEUr — China News 中国新闻网 (@Echinanews) September 2, 2025

Ο Σι επανέλαβε επίσης την έκκλησή του για την δημιουργία ενός στρατού «παγκόσμιας κλάσης» – μέρος του οράματός του να εκσυγχρονίσει τον Κινεζικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό (PLA) και να διασφαλίσει ότι μπορεί να «πολεμήσει και να κερδίσει πολέμους».

Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ επιθεώρησε δεκάδες σχηματισμούς στρατευμάτων και όπλων που ήταν παραταγμένοι κατά μήκος της Λεωφόρου της Αιώνιας Ειρήνης.

«Σύντροφοι, έχετε δουλέψει σκληρά!» είπε ο Σι από τη μαύρη, ανοιχτή λιμουζίνα του.

«(Εμείς) υπηρετούμε τον λαό!», φώναξαν οι περίπου 10.000 στρατιώτες με απόλυτη αρμονία.

Στην εκδήλωση – η οποία ήταν γεμάτη πομπή και τελετές – παρουσιάστηκαν νέα όπλα και άλλη στρατιωτική τεχνολογία.

Η παρέλαση πραγματοποιείται στην πλατεία Τιενανμέν και την παρακολουθήσουν 26 ηγέτες κρατών, επιβεβαιώνοντας τη διπλωματική δυναμική της Κίνας.

Το μήνυμα Τραμπ σε Σι, Πούτιν και Κιμ

Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να μην βρίσκεται ανάμεσα στους ηγέτες που παρακολουθήσουν στην πλατεία Τιενανμέν την στρατιωτική παρέλαση της Κίνας, όμως φρόντισε να στείλει το δικό του μήνυμα τόσο στον Κινέζο πρόεδρο, όσο και στους Πούτιν και Κιμ Γιονγκ Ουν.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε: «Είθε ο Πρόεδρος Σι και ο υπέροχος λαός της Κίνας να έχουν μια μεγάλη και διαρκή εορταστική ημέρα».

«Παρακαλώ δώστε τους θερμότερους χαιρετισμούς μου στον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτούν εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής».

Donald Trump Truth Social Post 09:15 PM EST 09/02/25



The big question to be answered is whether or not President Xi of China will mention the massive amount of support and “blood” that The United States of America gave to China in order to help it to secure its FREEDOM from a… — Fan Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) September 3, 2025

Πριν από αυτό, είπε ότι ήλπιζε ότι ο Σι θα «αναφέρει την τεράστια υποστήριξη και το αίμα» που έδωσαν οι ΗΠΑ στην Κίνα «για να τη βοηθήσουν να εξασφαλίσει την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ της από έναν πολύ εχθρικό ξένο εισβολέα».

«Πολλοί Αμερικανοί πέθαναν στην αναζήτηση της Κίνας για Νίκη και Δόξα», πρόσθεσε.

Ο στόχος της Κίνας

Η στρατηγική της Κίνας στοχεύει στην ανατροπή της δυτικής ηγεμονίας και στην προώθηση μιας πολυπολικής παγκόσμιας τάξης, με τον Σι Τζινπίνγκ να επαναλαμβάνει την επιθυμία του να ηγηθεί το Πεκίνο στη διεθνή σκηνή. Η Γιου Τζιέ, ανώτερη ερευνήτρια στο Chatham House, αναφέρει ότι ο Σι επιδιώκει να επηρεάσει την διεθνή τάξη, δίνοντας έμφαση στη συμμετοχή χωρών εκτός της Δύσης και επιδιώκοντας έναν νέο κόσμο, όπου η Κίνα και η Ρωσία θα καθοδηγούν τα παγκόσμια γεγονότα.

Η παρέλαση της Κίνας έρχεται ακριβώς δύο μήνες μετά την μάλλον… αδιάφορη στρατιωτική παρέλαση των ΗΠΑ για τα 79α γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας άμεση σύγκριση της στρατιωτικής ισχύος των δύο υπερδυνάμεων. Ο Σίμον Βέζεμαν, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Στοκχόλμης για την Έρευνα Ειρήνης, σημειώνει ότι η Κίνα δεν φοβάται να συγκρίνει τη δική της στρατιωτική παρουσία με αυτή των ΗΠΑ, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην παγκόσμια κοινότητα.

Η ιστορική αφήγηση της Κίνας για τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο αποτελεί επίσης σημαντικό εργαλείο προώθησης της πολιτικής της. Ο Σι Τζινπίνγκ έχει επικεντρωθεί στην υπογράμμιση του ρόλου της Κίνας και της Σοβιετικής Ένωσης στην αντίσταση κατά του ιαπωνικού μιλιταρισμού και του ναζισμού, παραβλέποντας τη συνεισφορά των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Αυτό το αφήγημα έχει ενισχυθεί από την κινεζική κινηματογραφική βιομηχανία, με ταινίες όπως το «Dead to Rights», που βασίζεται στη σφαγή της Ναντζίνγκ, αλλά και το «Dongji Rescue», που επικεντρώνεται στην ηρωική διάσωση Βρετανών αιχμαλώτων από Κινέζους ψαράδες.

Η Κίνα τονίζει ότι η εθνική της ισχύς βασίζεται στην ήττα της Ιαπωνίας και στη νομιμότητα του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο συνεχίζει να κυριαρχεί στην πολιτική σκηνή, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζει οικονομικές προκλήσεις και έναν εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ.

Η διεθνής κοινότητα θα παρακολουθεί με προσοχή την παρέλαση, καθώς η Κίνα θα προβάλλει την στρατιωτική της ισχύ, στέλνοντας ταυτόχρονα μήνυμα σε χώρες όπως η Ταϊβάν (σ.σ. και οι υποστηρικτές της, όπως οι ΗΠΑ) ότι η αντίοσταση απλεναντι στον κινεζικό «γίγαντα» είναι μάταιη…

