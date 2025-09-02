Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε ξανά δημόσια μετά από περισσότερο από μία εβδομάδα απουσίας από τον Τύπο, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας και τις σχέσεις Μόσχας – Πεκίνου.

Μιλώντας αρχικά σε ραδιοφωνική εκπομπή του Σκοτ Τζένινγκς, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι «δεν ανησυχεί καθόλου» για τον στρατηγικό άξονα Κίνας – Ρωσίας, με αφορμή τη συνάντηση του Σι Τζινπίνγκ και του Βλαντίμιρ Πούτιν στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στην Τιαντζίν.

«Πολύ δυσαρεστημένος με τον Πούτιν»

Ο Τραμπ δήλωσε ότι παραμένει «πολύ δυσαρεστημένος» με τον Ρώσο πρόεδρο, χωρίς ωστόσο να εξηγήσει λεπτομέρειες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επίκεινται κινήσεις της κυβέρνησής του για τον περιορισμό των απωλειών στον πόλεμο.

«Είμαι πολύ δυσαρεστημένος με τον Πούτιν, αυτό μπορώ να πω. Και θα κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ζήσουν, τόσο στη Ρωσία όσο και στην Ουκρανία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις»

Αργότερα, σε δηλώσεις του από τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι έχει λάβει πληροφορίες που «θα είναι πολύ ενδιαφέρουσες». «Νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες θα μάθετε περισσότερα», είπε, αποφεύγοντας να αποκαλύψει συγκεκριμένα μέτρα ή πρωτοβουλίες.

Σε ερώτηση για τις πιθανότητες μιας διμερούς συνάντησης ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ δεν απάντησε ξεκάθαρα, δηλώνοντας: «Θα δούμε τι θα συμβεί. Το παρακολουθώ πολύ στενά».

