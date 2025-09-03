Τραγωδία σημειώθηκε στη Λισαβόνα, όταν το ιστορικό τελεφερίκ Γκλόρια, ένα από τα πιο εμβληματικά αξιοθέατα της πόλης και ιδιαίτερα αγαπητό στους τουρίστες, εκτροχιάστηκε και συνετρίβη. Σύμφωνα με το CNN Portugal, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 20 τραυματίστηκαν, ενώ ανάμεσά τους δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

O Elevador da Glória descarrilou e tombou esta quarta-feira, junto à Avenida da Liberdade, em Lisboa. Segundo os bombeiros sapadores, o acidente provocou “muitas vítimas”, incluindo feridos graves. pic.twitter.com/ADWpR5c8oe September 3, 2025

Η αστυνομία επιβεβαίωσε το δυστύχημα χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Το τελεφερίκ συνδέει τις περιοχές Restauradores και Príncipe Real στη Λισαβόνα και μπορεί να μεταφέρει έως 42 επιβάτες.

Η διευθύντρια της Πολιτικής Προστασίας, Μαργκαρίτα Κάστρο Μάρτινς, δήλωσε ότι εκτός από τους σοβαρά τραυματίες, υπάρχουν ακόμη πέντε με ελαφρύτερα τραύματα, ενώ αρκετοί επιβάτες παραμένουν εγκλωβισμένοι. Στην περιοχή επιχειρούν 56 διασώστες με 19 οχήματα.

Το τελεφερίκ Γκλόρια αποτελεί σύμβολο της πορτογαλικής πρωτεύουσας και κορυφαία τουριστική ατραξιόν, με χιλιάδες επισκέπτες να το χρησιμοποιούν κάθε χρόνο.

Higher quality footage of the derailment of Lisbon's iconic Gloria Funicular, also known as the Elevador Da Glória. https://t.co/xcUYeVX5cf pic.twitter.com/ykUEubs7Vf September 3, 2025

protothema.gr