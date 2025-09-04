Με πρησμένο και σκισμένο χείλος κατέληξε το 33χρονο μοντέλο Λόρνα Τζέις, όταν επιχείρησε βουτιά σε πισίνα από τη σκεπή κτηρίου στη Βρετανία, κατά τη διάρκεια πάρτι.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε, η Τζέις φαίνεται να κρατά ανάμεσα στα πόδια της ένα φουσκωτό δελφίνι πριν πέσει με το πρόσωπο στην πισίνα. Η ίδια περιέγραψε την πρόσκρουση σαν να «χτύπησε σε τσιμέντο».

Η βουτιά είχε ως αποτέλεσμα να σκιστεί το εσωτερικό του χείλους της, ενώ η ίδια φοβήθηκε ότι θα καταστραφεί το υλικό που είχε χρησιμοποιήσει για να τα «φουσκώσει». Μέχρι να φύγει από το πάρτι, το πρόσωπό της είχε πρηστεί σε τέτοιο βαθμό που, όπως είπε στη Daily Mail, έμοιαζε με τον «άνθρωπο ελέφαντα».

«Κάνω τέτοιες ηλίθιες πράξεις, είναι στη φύση μου. Ήθελα να επιδείξω, να κάνω κάτι διασκεδαστικό, αλλά δεν ήταν η καλύτερη ιδέα μου», παραδέχθηκε το μοντέλο, προσθέτοντας ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν από τη βουτιά.

Η ίδια τόνισε πως η πρώτη της σκέψη ήταν ότι «θα χαλάσει όλη η δουλειά που είχε κάνει» για την εμφάνισή της. «Αίμα έβγαινε από το χείλος μου, τη μύτη μου, τη γλώσσα μου. Δεν ξέρω πώς δεν έχασα δόντια. Ήμουν τυχερή, ήταν περισσότερο επιφανειακή ζημιά. Η μύτη μου δεν έσπασε, δεν ξέρω πώς», είπε.

Χρειάστηκε περίπου μία εβδομάδα για να υποχωρήσει το πρήξιμο, με την Τζέις να εκφράζει την ελπίδα ότι το βίντεο θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για άλλους.

