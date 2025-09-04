Ο βασιλιάς Κάρολος βρέθηκε στα εγκαίνια του Midland Metropolitan University Hospital στα West Midlands, όπου συναντήθηκε με γιατρούς, προσωπικό, ασθενείς και εθελοντές. Η εμφάνισή του προκάλεσε θερμή υποδοχή, με τον κόσμο να τον αποθεώνει κατά την άφιξή του.

Ο 76χρονος μονάρχης, φορώντας γκρι κοστούμι και κόκκινη γραβάτα με σχέδια του ελληνικού brand Thalassa Collection, συνομίλησε με καρκινοπαθείς, ανάμεσά τους και με μια 85χρονη ασθενή. Σε μια από τις συνομιλίες του, έδωσε μια λακωνική απάντηση τεσσάρων λέξεων για την κατάσταση της υγείας του, η οποία ερμηνεύτηκε από πολλούς ως πιθανή ένδειξη για το είδος του καρκίνου από τον οποίο πάσχει.

Το update του βασιλιά Καρόλου για την υγεία του

Οι δυο τους αντάλλαξαν ένα αστείο για την υγεία τους, με την Τζάκλιν Πέιτζ να λέει στον βασιλιά ότι νιώθει να φθείρεται. Εκείνος απάντησε: «Ξέρω, αυτό είναι το τρομερό πράγμα, όπως αρχίζω να το ανακαλύπτω ήδη. Τα κομμάτια δεν δουλεύουν και τόσο καλά όταν περνάς τα 70».

Ο Κάρολος είπε επίσης σε άλλο καρκινοπαθή «Δεν πάω κι άσχημα», όταν τον ρώτησε για την πορεία της ανάρρωσής του, δίνοντας update για την υγεία του. Ο βασιλιάς της Αγγλίας, που διαγνώστηκε με καρκίνο τον Φεβρουάριο του 2024, εξακολουθεί να λαμβάνει θεραπεία για μια άγνωστη μορφή της ασθένειας, ωστόσο θεωρείται ότι δεν πρόκειται για καρκίνο του προστάτη.

Ο καρκινοπαθής του είπε: «Έχω την ίδια ασθένεια. Είναι καρκίνος του προστάτη». «Τελικό στάδιο. Μπορεί να φύγω σήμερα, μπορεί και αύριο», πρόσθεσε.

Ο Κάρολος του απάντησε: «Η μισή δυσκολία είναι να το ανιχνεύσεις εγκαίρως, έτσι δεν είναι;», ενώ πρόσθεσε: «Το σπουδαίο, νομίζω, είναι ότι γίνονται όλο και καλύτεροι στο να αντιμετωπίζουν τέτοιες καταστάσεις. Το πρόβλημα είναι ότι πάντα υπάρχει ελπίδα για το μέλλον. Λυπάμαι γι’ αυτό, είναι τόσο απογοητευτικό».



Ο βασιλιάς ρώτησε πόσο καιρό βρισκόταν εκεί και πρόσθεσε: «Σας παρέχουν όλη τη σωστή θεραπεία; Υπέροχες νοσοκόμες».

Ο Μάθιου υπέθεσε ότι ο βασιλιάς ήταν περίπου έναν χρόνο μεγαλύτερός του, κάτι που έκανε τον Κάρολο να γελάσει.



Ο Μάθιου στη συνέχεια πρόσθεσε ότι θα ήθελε ένα ποτό, με τον Κάρολο να αστειεύεται πως θα έπρεπε να του είχε φέρει ένα ουίσκι, λέγοντας: «Υποτίθεται ότι είναι πολύ καλό για την καρδιά».

Ο ασθενής Μάθιου Σίντα δήλωσε μετά την επίσκεψη: «Ήμουν κατενθουσιασμένος. Έδειξε ενδιαφέρον», ενώ είπε ότι χάρηκε που είδε τον βασιλιά να αναρρώνει καλά.

iefimerida.gr