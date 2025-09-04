Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία είναι πλέον έτοιμες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης της άμυνας της χώρας απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα. Ο Γάλλος πρόεδρος σημείωσε ότι η Γαλλία και οι σύμμαχοί της βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα να προχωρήσουν σε περαιτέρω κυρώσεις κατά της Ρωσίας, σε στενό συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Μακρόν, σε συνέντευξη Τύπου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά το τέλος της σημερινής συνεδρίασης για το ουκρανικό στο Παρίσι, τόνισε ότι η Ρωσία φαίνεται να «ενεργεί με τη συγκατάθεση πολλών από τους εταίρους της σε όλο τον κόσμο», καθώς προσπαθεί να καθυστερήσει την ειρηνευτική διαδικασία και να συνεχίσει να επιτίθεται στην Ουκρανία.

Στη συνέχεια, επεσήμανε την ανάγκη για εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία και αναφέρθηκε στη διαδικασία που διευθύνεται από τους επικεφαλής άμυνας και σχεδιαστές στρατηγικών, οι οποίοι έχουν θέσει τις βάσεις για αυτές τις εγγυήσεις. Όπως διευκρίνισε, οι εγγυήσεις είναι πλέον έτοιμες, με στρατιωτική και πολιτική εμπλοκή από 35 μέλη, προκειμένου να παρέχουν στην Ουκρανία τη στήριξη που χρειάζεται.

Guerre en Ukraine: "Le camp de la paix est dans toutes les capitales européennes", indique Emmanuel Macron pic.twitter.com/mLH7DVcBKS — BFMTV (@BFMTV) September 4, 2025

«26 χώρες έτοιμες να συμμετάσχουν στην στρατιωτική δύναμη εγγύησης της ειρήνης»

«Το κύριο επιχείρημα εδώ είναι ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί για την άμυνα της Ουκρανίας», ανέφερε, επισημαίνοντας την ανάγκη «αναγέννησης» του ουκρανικού στρατού για να «αντιστέκεται» στις ρωσικές επιθέσεις και να αποτρέπει νέα επιθέσεις από τη Μόσχα.

Ο Μακρόν τόνισε ότι 26 χώρες – Ιταλία, Γερμανία και Πολωνία ανάμεσά τους – είναι έτοιμες να εμπλακούν «στη στεριά, στη θάλασσα ή στον αέρα» για να «διασφαλίσουν τους πολίτες της Ουκρανίας και να διατηρήσουν την εκεχειρία μόλις αυτή εφαρμοστεί», διασφαλίζοντας παράλληλα την ειρήνη.

Ο Γάλλος πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι οι ηγέτες συνομίλησαν με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ και ανέφερε ότι οι «συμπεράσματα είναι πολύ απλά», με το σχέδιο να ολοκληρωθεί τις επόμενες μέρες και να οριστικοποιηθεί η αμερικανική υποστήριξη. Παράλληλα, τόνισε ότι «είμαστε επίσης έτοιμοι να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας για να σταματήσουμε τις πολεμικές ενέργειες της Ρωσίας».

Ο Μακρόν υπογράμμισε ότι οι Ευρωπαίοι επιθυμούν μια σειρά συναντήσεων – αρχικά μεταξύ Ζελένσκι και Πούτιν και αργότερα σε άλλο πλαίσιο – για να τελειώσουν τον πόλεμο, και αν η Μόσχα δεν αποδεχτεί αυτούς τους όρους, θα αναγκαστούν να λάβουν περαιτέρω μέτρα με τις ΗΠΑ.

Guerre en Ukraine: "Si la Russie continue de refuser des discussions de paix concrètes, nous prendrons des sanctions", prévient Emmanuel Macron pic.twitter.com/tRXN7w1LKq — BFMTV (@BFMTV) September 4, 2025

Αναφερόμενος στον Τραμπ, είπε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να συμμετάσχει στη συμμαχία για να ληφθούν μέτρα, εφόσον η Ρωσία δεν συμμορφωθεί. «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Δεν μπορούμε, γιατί αυτό δεν αφορά μόνο την Ουκρανία, αλλά την ασφάλεια όλων μας». «Οι κυρώσεις που ετοιμαζόμαστε να επιβάλλουμε δεν αφορούν μόνο την Ρωσία άμεσα αλλά και όσους την στηρίζουν ανάμεσα σε αυτούς και την Κίνα» κατέληξε ο Μακρόν.

Ζελένσκι: «Να τελειώσουμε αυτόν τον πόλεμο το συντομότερο δυνατό»

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η πρόθεση της Ουκρανίας είναι σαφής: «Να τελειώσουμε αυτόν τον πόλεμο το συντομότερο δυνατό» και να επιτραπούν διπλωματικές συνομιλίες, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τις μακροχρόνιες εγγυήσεις ασφάλειας για τη χώρα. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει μέχρι στιγμής απορρίψει όλες τις κλήσεις για ειρηνικές διαπραγματεύσεις, υπογραμμίζοντας ότι «η πίεση πάνω του δεν φαίνεται να λειτουργεί», αν και πιστεύει ότι οι κυρώσεις έχουν σημαντική επίδραση στην ρωσική οικονομία.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι ένας ισχυρός ουκρανικός στρατός είναι το «κεντρικό στοιχείο των εγγυήσεων ασφάλειας», ενώ αναφέρθηκε σε συνομιλίες που αφορούν την εκπαίδευση, την παραγωγή και την προμήθεια όπλων για την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας.

Ο Ουκρανός πρόεδρος εξήγησε ότι το σχέδιο για τις εγγυήσεις ασφάλειας, του οποίου το πλαίσιο συμφωνήθηκε σήμερα, περιλαμβάνει «συγκεκριμένα βήματα», ενώ οι ηγέτες των χωρών τώρα αποφασίζουν ποια χώρα θα βοηθήσει σε ποιο τομέα, όπως στην κυβερνοάμυνα και την αεράμυνα.

Σχετικά με την πρόταση του Ρώσου προέδρου να συναντηθούν στη Μόσχα τόνισε ότι: «Οι προτάσεις Πούτιν για συνάντηση στην Μόσχα είναι ο τρόπος του απλά να αποφύγει τις συναντήσεις και αυτό το γνωρίζουν και οι ΗΠΑ».

Αναφερόμενος στην παραγωγή όπλων στην Ευρώπη, επεσήμανε ότι «οι γραμμές παραγωγής όπλων στην Ευρώπη δεν λειτουργούν επαρκώς», καλώντας για περισσότερες επενδύσεις ώστε να λειτουργούν στο πλήρες δυναμικό τους.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το κλειδί για τον τερματισμό του πολέμου είναι να στερηθεί η «ρωσική πολεμική μηχανή» από πόρους, καθώς μίλησε για την ανάγκη να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση – συμπεριλαμβανομένων οικονομικών κυρώσεων – στη Μόσχα.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι πολύ ενοχλημένος με τις χώρες της Ευρώπης (Ουγγαρία και Σλοβακία) που εξακολουθούν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία και μας ζήτησε να τελειώσει αυτό» συμπλήρωσε.

protothema.gr