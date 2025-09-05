Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να υπογράψει εντός της ημέρας εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο το υπουργείο Άμυνας θα αποκτήσει και τον τίτλο υπουργείο Πολέμου, όπως είχε προαναγγείλει πρόσφατα, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος την Πέμπτη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην «αποκατάσταση της ιστορικής ονομασίας» του υπουργείου, που ιδρύθηκε από τον Τζορτζ Ουάσινγκτον και διατήρησε τον τίτλο «Υπουργείο Πολέμου» μέχρι το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η επιστροφή στην παλαιά ονομασία θα χρειαζόταν τυπικά έγκριση από το Κογκρέσο.

Δεν έχει ακόμη γνωστοποιηθεί το εκτιμώμενο κόστος της μόνιμης αλλαγής, όμως αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι θα μπορούσε να ανέλθει σε δισεκατομμύρια δολάρια. Η αναμόρφωση θα αφορούσε εκατοντάδες οργανισμούς, εμβλήματα, ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στολές και συναφή στοιχεία, με ενδεχόμενο να επηρεάσει τις προσπάθειες του Πενταγώνου για μείωση δαπανών.

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει επανειλημμένα την αλλαγή ονόματος, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ είχαν «μια απίστευτη ιστορία νίκης» και στους δύο παγκόσμιους πολέμους με την προηγούμενη ονομασία. Εμφανίστηκε επίσης βέβαιος ότι το Κογκρέσο θα εγκρίνει την κίνηση. «Είμαι βέβαιος ότι το Κογκρέσο θα συμφωνήσει», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα.

Ο πρόεδρος και ο σύμβουλός του, Πιτ Χέγκσεθ, έχουν υποστηρίξει ότι η μετονομασία θα αναδείξει τον προσανατολισμό του υπουργείου στις «πολεμικές μάχες» και το «ήθος του πολεμιστή». Παράλληλα, έχουν κατηγορήσει το υπουργείο ότι έχει δώσει υπερβολική έμφαση σε προγράμματα ποικιλομορφίας, ισότητας και ένταξης και σε αυτό που χαρακτηρίζουν «woke ιδεολογία».

