Η Ουάσινγκτον προχωρά στη διακοπή της στρατιωτικής βοήθειας που παρείχε επί χρόνια σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης οι οποίες βρίσκονται κοντά στη Ρωσία, την ώρα που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πιέζει την Ευρώπη να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο στην ίδια της την άμυνα, σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου.

Όπως μετέδωσαν οι Financial Times, Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν Ευρωπαίους διπλωμάτες την περασμένη εβδομάδα για το τέλος της αμερικανικής χρηματοδότησης σε προγράμματα εκπαίδευσης και εξοπλισμού των ενόπλων δυνάμεων χωρών της ανατολικής Ευρώπης. Η Washington Post σημειώνει ότι η βοήθεια αυτή ανερχόταν σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δεν επιβεβαίωσε τις λεπτομέρειες, ανέφερε όμως ότι το μέτρο αποφασίστηκε «σε συντονισμό με τις ευρωπαϊκές χώρες» και βάσει διατάγματος που υπέγραψε ο Τραμπ τον Ιανουάριο για την επαναξιολόγηση της αμερικανικής εξωτερικής βοήθειας.

Από την αρχή της θητείας του, ο Τραμπ έχει επιδιώξει πιο στενές επαφές με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, επιχειρώντας να επιτύχει κατάπαυση των εχθροπραξιών στην Ουκρανία, χωρίς μέχρι στιγμής ουσιαστικά αποτελέσματα.

Τον Ιούλιο, η κυβέρνησή του σταμάτησε αιφνιδίως την αποστολή ορισμένων όπλων στο Κίεβο, επικαλούμενη ανησυχίες για τα αμερικανικά αποθέματα πυρομαχικών. Λίγους μήνες νωρίτερα είχε ήδη επιβάλει «παύση» στη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, που συνεχίζει να βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία.

