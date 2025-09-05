Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν το ενδεχόμενο να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στη δημιουργία και παρακολούθηση μιας αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στην Ουκρανία, σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία ειρήνης με τη Ρωσία, σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα του NBC News.

Η ζώνη αυτή – τα σύνορα της οποίας δεν έχουν ακόμη καθοριστεί – θα επιτρέπει την προστασία της Ουκρανίας από τη Ρωσία και, λόγω των τεχνολογικών δυνατοτήτων τους, οι ΗΠΑ θα ηγηθούν της παρακολούθησης αυτής της ζώνης, χρησιμοποιώντας drones, δορυφόρους και άλλες τεχνολογίες πληροφοριών.

Η παρακολούθηση θα συντονιστεί με άλλες χώρες που θα συμμετέχουν στην επιτήρηση, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας ενδέχεται να προέρχονται από τρίτες χώρες εκτός ΝΑΤΟ, όπως η Σαουδική Αραβία ή το Μπαγκλαντές, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Ο στόχος είναι να διασφαλιστεί ότι δεν θα σταλούν αμερικανικά στρατεύματα εντός της Ουκρανίας. Εν τω μεταξύ, η Ρωσία πρέπει να συμφωνήσει με οποιοδήποτε σχέδιο για εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, με το ΝΑΤΟ να αποτελεί κόκκινη γραμμή για τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Το σχέδιο αναπτύχθηκε μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου. Παρά την αναμενόμενη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, η πρόοδος για μια ειρηνική συμφωνία έχει σταματήσει, ωστόσο οι σύμμαχοι της Ουκρανίας συνεχίζουν την προετοιμασία για τις ενδεχόμενες εγγυήσεις ασφαλείας. Οι χώρες της συμμαχίας συναντήθηκαν την Πέμπτη για να επισημοποιήσουν ορισμένα σημεία του σχεδίου, με τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο να ηγούνται της προσπάθειας.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια της συνάντησης «συζητήθηκαν λεπτομερώς η ετοιμότητα κάθε χώρας να συμβάλει στην ασφάλεια στη στεριά, στη θάλασσα, στον αέρα και στον κυβερνοχώρο».

Ωστόσο, το σχέδιο αντιμετωπίζει προκλήσεις, όπως οι αποφάσεις για τις παραβιάσεις της Ρωσίας που θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν την αντίδραση της Ουκρανίας ή των δυνάμεων παρακολούθησης, καθώς και οι κανόνες εμπλοκής που πρέπει να συμφωνηθούν.

Μαζί με τη ζώνη ασφαλείας, θα ήταν επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία δεν θα μπορούσε να στραγγαλίσει την οικονομία της Ουκρανίας. Σε αυτό το σημείο, η Τουρκία θα ήταν υπεύθυνη για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης ροής αγαθών και υπηρεσιών στη Μαύρη Θάλασσα, διεξάγοντας θαλάσσια επιτήρηση και επιβολή του νόμου στα στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Λίγο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Τουρκία συνέβαλε στην εξασφάλιση του θαλάσσιου διαδρόμου που δημιουργήθηκε για την εξαγωγή σιτηρών από την Ουκρανία.

Στο Πεντάγωνο, οι συνομιλίες επικεντρώνονται στην αποτροπή, την εκπαίδευση και τη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, με την Ουκρανία να εξετάζει συμφωνία αγοράς αμερικανικών όπλων αξίας περίπου 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με αντάλλαγμα πνευματικά δικαιώματα για τα προηγμένα συστήματα που ανέπτυξαν οι Ουκρανοί.

Η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει ανακοινώσει ακόμα τη στάση της για το σχέδιο, και η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ θα είναι εκείνος που θα λάβει την τελική απόφαση.

protothema.gr