Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπό την προϋπόθεση ότι η συνάντηση θα είναι «καλά προετοιμασμένη» και θα έχει ουσιαστικό περιεχόμενο.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, σημείωσε ότι «ποτέ δεν έχω αρνηθεί μια τέτοια πιθανότητα, εάν οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα». Αποκάλυψε μάλιστα ότι συζήτησε το ενδεχόμενο αυτό με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. «Ο Ντόναλντ με ρώτησε αν είναι δυνατόν. Απάντησα: ας έρθει στη Μόσχα», ανέφερε.

Ο Ρώσος πρόεδρος εκτίμησε ότι υπάρχει περιθώριο για συμφωνία τερματισμού της σύγκρουσης. «Αν επικρατήσει η λογική, μπορεί να βρεθεί ένας αποδεκτός τρόπος για να τελειώσει ο πόλεμος», είπε, υπογραμμίζοντας ότι και η Ουάσινγκτον δείχνει «διάθεση και βούληση» να συμβάλει σε μια λύση.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι «αν δεν υπάρξει συμφωνία, η Ρωσία θα επιλύσει τους στόχους της μέσω στρατιωτικών ενεργειών».

Εξέλιξη στο μέτωπο

Αναφερόμενος στις επιχειρήσεις, ο Πούτιν δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις «προχωρούν σε όλα τα μέτωπα», ενώ εκτίμησε ότι η Ουκρανία «δεν διαθέτει τη δυνατότητα για μεγάλες επιθέσεις», αν και ενδέχεται να προετοιμάζει εφεδρείες. «Δεν πρέπει να χαλαρώνουμε τώρα, αλλά η προκαταρκτική ανάλυση των στρατιωτικών μας δείχνει ότι ο ουκρανικός στρατός δεν έχει τέτοια δυνατότητα», τόνισε.

