Έτοιμος να «τιμωρήσει» τη Ρωσία φαίνεται πως είναι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας από τον Λευκό Οίκο πως θα προχωρήσει στη δεύτερη φάση των κυρώσεων κατά της Μόσχας για τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Άλλωστε, Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη ζητούν νέο γύρο κυρώσεων και δευτερευόντων δασμών κατά της Ρωσίας, με την ελπίδα ότι μια «κατάρρευση» της ρωσικής οικονομίας θα οδηγήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν σε ειρηνευτικές συνομιλίες με το Κίεβο, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η Ρωσία βρίσκεται ήδη υπό ασφυκτικές κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης, έχοντας όμως βρει πελάτες για το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο στην Ινδία και σε άλλες χώρες.

Τα σχέδια του Τραμπ για έναν γρήγορο, διαπραγματευτικό τερματισμό του σχεδόν τετραετούς πολέμου, που ξεκίνησε όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, έχουν πλέον «εξατμιστεί» μετά από μια σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν στην Αλάσκα τον περασμένο μήνα.

Έκτοτε, η Μόσχα συνεχίζει να βομβαρδίζει την Ουκρανία, μετά και την επίθεση της Κυριακής στο κεντρικό κυβερνητικό συγκρότημα του Κιέβου – μια επίθεση που χαρακτηρίστηκε ως «σοβαρή κλιμάκωση της σύγκρουσης».

Η απογοήτευση Τραμπ από τον Πούτιν



Υπενθυμίζεται άλλωστε ότι ο Τραμπ προ ημερών είπε για άλλη μια φορά ότι είναι «πολύ δυσαρεστημένος» με τον Πούτιν, προσθέτοντας – χωρίς διευκρινίσεις – ότι η κυβέρνησή του σχεδιάζει να κάνει κάτι για να μειωθούν οι θάνατοι στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Eίμαι πολύ δυσαρεστημένος με τον Πούτιν, αυτό μπορώ να πω και θα κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ζήσουν», διαμήνυσε.

«Ποιος θα αντέξει περισσότερο, οι ουκρανικές δυνάμεις ή η ρωσική οικονομία;»

«Είμαστε έτοιμοι να αυξήσουμε την πίεση προς τη Ρωσία, αλλά χρειαζόμαστε τους Ευρωπαίους εταίρους μας να ακολουθήσουν», δήλωσε από την πλευρά του ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ σε συνέντευξή του στην εκπομπή Meet the Press του NBC την Κυριακή.

Ο ίδιος ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Βανς μίλησαν την Παρασκευή με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία στη συνέχεια συνομίλησε με τον Σκοτ Μπέσεντ σχετικά με το ζήτημα των κυρώσεων.

«Βρισκόμαστε πλέον σε έναν αγώνα δρόμου: ποιος θα αντέξει περισσότερο – οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ή η ρωσική οικονομία; Και αν οι ΗΠΑ και η Ε.Ε. μπορέσουν να επιβάλουν περισσότερες κυρώσεις και περισσότερους δευτερεύοντες δασμούς στις χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, η ρωσική οικονομία θα καταρρεύσει πλήρως και αυτό θα φέρει τον πρόεδρο Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Μπέσεντ.

Επικοινωνία Ζελένσκι – Μακρόν: «Συντονίζουμε τις διπλωματικές προσπάθειες»



Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι συνομίλησε νωρίτερα σήμερα Κυριακή (07/09) με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν.

«Συντονίζουμε τις διπλωματικές προσπάθειές μας, τα επόμενα βήματα και τις επαφές με τους συνεργάτες μας, για να διασφαλίσουμε μία κατάλληλη αντίδραση», ανέφερε ο Ζελένσκι στο Telegram.

Η επικοινωνία των δύο έρχεται λίγες ώρες μετά την αεροπορική επιδρομή με drones και βαλλιστικούς πυραύλους που πραγματοποίησε η Ρωσία κατά του Κιέβου και άλλων πόλεων, στη διάρκεια της οποίας έχασαν τη ζωή τους τρία άτομα – μεταξύ των οποίων και ένα παιδί – και δεκάδες ακόμη τραυματίστηκαν.

