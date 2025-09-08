Παραλύει το μετρό του Λονδίνου από σήμερα, καθώς οι εργαζόμενοι ξεκίνησαν σειρά απεργιών που θα διαρκέσει όλη την εβδομάδα, με αιτήματα βελτιώσεις στους μισθούς, στη διαχείριση βαρδιών και στη μείωση των ωρών εργασίας.

Από σήμερα έως και την Πέμπτη δεν θα εκτελούνται σχεδόν καθόλου δρομολόγια στο υπόγειο δίκτυο, ενώ η σιδηροδρομική υπηρεσία Docklands Light Railway, που συνδέει τα οικονομικά κέντρα Canary Wharf και Σίτι, δεν θα λειτουργήσει την Τρίτη και την Πέμπτη.

Οι μετακινήσεις στη βρετανική πρωτεύουσα επηρεάστηκαν σοβαρά, με τους πολίτες να χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο για να φτάσουν στις δουλειές τους. «Χρειάστηκα το διπλάσιο χρόνο για να φθάσω σήμερα το πρωί, και η προοπτική ότι αυτό θα συνεχιστεί όλη την εβδομάδα είναι εφιάλτης», δήλωσε η δικηγόρος Λόρα Σάτον, 46 ετών, κοντά στον σταθμό London Bridge.

Το συνδικάτο RMT υποστηρίζει ότι η διαμάχη επικεντρώνεται σε κρίσιμα ζητήματα που επηρεάζουν την υγεία και την ευημερία των μελών του. «Δεν ζητάμε υπέρογκα ποσά, όμως η κόπωση και η ακραία εναλλαγή βαρδιών είναι σοβαρά προβλήματα», ανέφερε ο γενικός γραμματέας Έντι Ντέμπσι.

Η Transport for London, που διαχειρίζεται το δίκτυο, ανακοίνωσε ότι μπορεί να δεχθεί μόνο μια συμφωνία που περιλαμβάνει μείωση της εβδομάδας εργασίας, σημειώνοντας πως ήδη το προσωπικό εργάζεται 35 ώρες εβδομαδιαίως. Η εταιρεία ανέφερε ότι προσέφερε μισθολογική αύξηση 3,4%.

Παρά την απεργία, ορισμένες σιδηροδρομικές υπηρεσίες συνεχίζουν να λειτουργούν. Η Elizabeth Line, που συνδέει το Λονδίνο με το αεροδρόμιο Χίθροου, και το υπέργειο σιδηροδρομικό δίκτυο εκτελούν δρομολόγια με περιορισμένες αλλαγές.

Η απεργία έχει επιπτώσεις και στον πολιτιστικό τομέα: το βρετανικό συγκρότημα Coldplay ανέβαλε δύο συναυλίες στο στάδιο Γουέμπλεϊ, ενώ και ο Αμερικανός τραγουδιστής Post Malone μετέφερε δύο εμφανίσεις του για αργότερα μέσα στον μήνα.

protothema.gr