Μια επιστολή που περιλαμβάνεται στο λεύκωμα για τα 50ά γενέθλια του Τζέφρι Έπσταϊν επανέφερε τη συζήτηση γύρω από τις σχέσεις του με γνωστές προσωπικότητες, καθώς φέρεται να φέρει την υπογραφή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και συνοδεύεται από σκίτσο γυναικείου σώματος. Ο Τραμπ επιμένει ότι το έγγραφο είναι «πλαστό» και έχει προσφύγει δικαστικά για συκοφαντική δυσφήμηση.

Η υπόθεση ήρθε ξανά στο προσκήνιο μετά την παράδοση αντιγράφου του λευκώματος από τους διαχειριστές της περιουσίας του Έπσταϊν στο Κογκρέσο. Το λεύκωμα, που δημιουργήθηκε το 2003, περιείχε ευχές από προσωπικότητες όπως ο Μπιλ Κλίντον, ο Λεόν Μπλακ και ο ίδιος ο Τραμπ. Ορισμένα μηνύματα ήταν τυπικά, άλλα όμως είχαν σεξουαλικά υπονοούμενα ή σκίτσα.

Αριστερά: Γράμμα του Τραμπ προς την Χίλαρι Κλίντον το 2000. Δεξιά πάνω: Η υπογραφή στο φημολογούμενο γράμμα στον Έπσταϊν

Το επίμαχο σημείωμα διακρίνεται για συγκεκριμένα χαρακτηριστικά:

Η υπογραφή: Ένα απλοποιημένο «Donald», τοποθετημένο κάτω από το σκίτσο ώστε να θυμίζει τρίχες εφηβαίου. Αν και ο Τραμπ συνήθως υπογράφει με πλήρες όνομα, έχουν καταγραφεί και πιο σύντομες μορφές.

Ένα απλοποιημένο «Donald», τοποθετημένο κάτω από το σκίτσο ώστε να θυμίζει τρίχες εφηβαίου. Αν και ο Τραμπ συνήθως υπογράφει με πλήρες όνομα, έχουν καταγραφεί και πιο σύντομες μορφές. Το σκίτσο: Γυναικείο σώμα με έντονες καμπύλες, σχεδιασμένο με χοντρές γραμμές. Παρόμοια σχέδια του Τραμπ έχουν κατά το παρελθόν πωληθεί σε δημοπρασίες.

Γυναικείο σώμα με έντονες καμπύλες, σχεδιασμένο με χοντρές γραμμές. Παρόμοια σχέδια του Τραμπ έχουν κατά το παρελθόν πωληθεί σε δημοπρασίες. Το κείμενο: Δακτυλογραφημένο, σε ύφος τρίτου προσώπου, με φράσεις όπως «Enigmas never age» και «wonderful secret», εκφράσεις που έχουν χρησιμοποιηθεί και σε παλαιότερα βιβλία ή ομιλίες του.

Η Wall Street Journal επιχείρησε να αποκωδικοποιήσει τη γλώσσα και τα στοιχεία του σημειώματος, παραθέτοντας αποσπάσματα από βιβλία του Τραμπ όπου επανέρχεται η λέξη «enigma».

«Οποιαδήποτε συζήτηση για τις υποθέσεις του Mike καταλήγει τελικά στο θέμα του Don King. Ο Don, όπως και ο Mike, είναι κάτι σαν αίνιγμα. Η διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι ο Don απολαμβάνει να είναι αίνιγμα. Του αρέσει να κρατά τους ανθρώπους σε μια κατάσταση αβεβαιότητας, γιατί αυτό συνήθως λειτουργεί προς όφελός του». — «Trump: Surviving at the Top», 1990

«Αυτή είναι μια από τις γκρίζες ζώνες που παραμένουν αίνιγμα ακόμη και για όσους έχουν εξαιρετικά ανεπτυγμένο επιχειρηματικό ένστικτο. Υπάρχουν ανεξήγητα σημάδια που μπορούν να σας οδηγήσουν προς ή μακριά από συγκεκριμένες συμφωνίες και συγκεκριμένους ανθρώπους». — «Trump: How to Get Rich», 2004

Η υπόθεση προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση στην Ουάσιγκτον. Δημοκρατικοί βουλευτές ζητούν πλήρη δημοσιοποίηση όλων των εγγράφων που σχετίζονται με τον Έπσταϊν, ενώ Ρεπουμπλικανοί κατηγορούν την αντιπολίτευση ότι χρησιμοποιεί το θέμα για πολιτικά οφέλη. Το περιεχόμενο του λευκώματος εξετάζεται πλέον στο πλαίσιο ερευνών του Κογκρέσου, με τις σχέσεις του Τραμπ με τον Έπσταϊν να βρίσκονται ξανά στο επίκεντρο.

