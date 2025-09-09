Έντονη αναταραχή επικρατεί στο Νεπάλ, καθώς χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν ξανά στους δρόμους της πρωτεύουσας Κατμαντού, βάζοντας φωτιά σε κυβερνητικά κτίρια, αστυνομικά τμήματα και σπίτια πολιτικών. Η οργή του πλήθους δεν κόπασε ούτε μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Κ.Π. Σάρμα Όλι και την άρση των περιορισμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αποχώρηση του Ολί, χωρίς να έχει οριστεί διάδοχος, άφησε τη χώρα «ακέφαλη», ενώ σύμφωνα με τους New York Times αρκετοί ακόμη υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους.

Η κρίση κορυφώθηκε τη Δευτέρα, όταν οι Αρχές άνοιξαν πυρ εναντίον νεαρών διαδηλωτών, σκοτώνοντας τουλάχιστον 19 άτομα. Πρόκειται για μία από τις σοβαρότερες κοινωνικές εκρήξεις που έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια η χώρα της Νότιας Ασίας.

Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά στο σπίτι του Κ.Π. Σάρμα Όλι και έριξαν έπιπλα για να τροφοδοτήσουν τις φλόγες, ενώ έσπασαν παράθυρα με πέτρες και τούβλα. Το μεσημέρι, ο Κ.Π. Σάρμα Όλι ανακοίνωσε την παραίτησή του, «ώστε να μπορέσουν να ληφθούν μέτρα για μια πολιτική επίλυση», όπως ανέφερε σε επιστολή προς τον πρόεδρο του Νεπάλ, Ραμτσάντρα Πουντέλ. Σύμβουλος του Πουντέλ είπε στο Reuters ότι η παραίτηση έγινε δεκτή και ότι ο πρόεδρος έχει αρχίσει τη «διαδικασία και τις συζητήσεις για έναν νέο ηγέτη».

«Η κυβέρνηση έπεσε, οι νέοι νίκησαν και πήραν τον έλεγχο της χώρας» δήλωσε ένας διαδηλωτής, ο Σουντάν Γκούρουνγκ, «το μέλλον μας ανήκει».

Σύμφωνα με το Reuters, νεαροί εισήλθαν στο συγκρότημα του Κοινοβουλίου με το άκουσμα των νέων για την παραίτηση του πρωθυπουργού, υψώνοντας τα χέρια στον αέρα και φωνάζοντας συνθήματα, καθώς καπνός αναδυόταν από τμήματα του κτηρίου. «Νικήσαμε» έγραψε ένας διαδηλωτής με τεράστια πορτοκαλί γράμματα σε έναν τοίχο του κτηρίου του κοινοβουλίου, ενώ ένας άλλος εκεί κοντά έκανε το σήμα της νίκης με τα δάχτυλά του.

Αν και οι διαδηλωτές παραμένουν στους δρόμους της πόλης, δεν σημειώθηκαν συγκρούσεις ή βία, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας δεν επενέβησαν ούτε προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν βία, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters. Παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας που τέθηκε σε ισχύ το πρωί, ομάδες νέων διαδηλωτών κατέβηκαν στους δρόμους του Κατμαντού και επιτέθηκαν σε δημόσια κτήρια και σε κατοικίες πολιτικών ηγετών.

Manifestantes irrumpen en la sede del Partido Comunista de Nepal y quitan la bandera del martillo y la hoz. pic.twitter.com/qQQ1nt6ZJ7 — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) September 9, 2025

Ο πρόεδρος του Νεπάλ κάλεσε σε εθνική ενότητα. «Καλώ όλους, περιλαμβανομένων των διαδηλωτών, να συνεργαστούν για μια ειρηνική επίλυση της δύσκολης κατάστασης στη χώρα», ανέφερε σε μια ανακοίνωση ο πρόεδρος Ραμτσάντρα Πουντέλ, αφότου διαδηλωτές πυρπόλησαν το κτίριο του κοινοβουλίου καθώς και το γραφείο του. «Καλώ όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να μην προκαλέσουν άλλες ζημιές στη χώρα και να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις», ανέφερε.



Νεκροί στο Κατμαντού

Τη Δευτέρα, η αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον χιλιάδων διαδηλωτών που διαδήλωναν στους δρόμους του Κατμαντού απαιτώντας να τεθεί τέλος στο μπλοκάρισμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που είχε διαταχθεί τέσσερις ημέρες νωρίτερα και καταγγέλλοντας τη διαφθορά των ελίτ της χώρας. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, εκ των οποίων 17 στην πρωτεύουσα, εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό.

Το βράδυ, ο επικεφαλής της κυβέρνησης διέταξε την αποκατάσταση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την έναρξη «ανεξάρτητης» έρευνας για τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επέμβαση της αστυνομίας.



Το μπλοκάρισμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει την Πέμπτη το μπλοκάρισμα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εφαρμόζοντας απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου το 2023 που απαιτούσε να ονομαστεί τοπικός εκπρόσωπος και αρμόδιος ρύθμισης του περιεχομένου τους.

Μεταξύ των πλατφορμών που απαγορεύθηκαν ήταν το Facebook, το X, το YouTube ή το Linkedn προς μεγάλη λύπη πολλών εκατομμυρίων χρηστών.

«Η κυβέρνηση δεν ήθελε να μπλοκάρει τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε αρχικά ο πρωθυπουργός σήμερα. «Θέλει απλώς να προστατεύσει το πλαίσιο της χρήσης τους», επέμεινε, «δεν άξιζε τον κόπο να γίνουν διαδηλώσεις γι΄αυτό».

Με αφορμή αρχικά αυτόν τον αποκλεισμό, οι χθεσινές διαδηλώσεις στράφηκαν στη συνέχεια ευρύτερα στην καταγγελία της διαφθοράς των αρχών σε μία χώρα με μια οικονομία στο ρελαντί και υψηλό ποσοστό ανεργίας.

Το τέλος του Όλι

Επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος του Νεπάλ, ο Όλι ολοκληρώνει μία πολιτική σταδιοδρομία 60 ετών, που σημαδεύτηκε κυρίως από τον μακρόχρονο εμφύλιο πόλεμο που αιματοκύλισε το Νεπάλ μέχρι την κατάργηση της μοναρχίας το 2008.

Ο Όλι εξελέγη για πρώτη φορά πρωθυπουργός το 2015, επανεξελέγη το 2018, ξαναδιορίστηκε για σύντομο διάστημα επικεφαλής της κυβέρνησης το 2021 και στη συνέχεια και πάλι το 2024, επικεφαλής κοινοβουλευτικού συνασπισμού που περιελάμβανε κυρίως την κεντροδεξιά. Η παραίτησή του ακολουθεί εκείνην άλλων τριών υπουργών, μεταξύ των οποίων του υπουργού Εσωτερικών.

