Θανατική ποινή ζήτησαν οι εισαγγελικές αρχές της Αλαμπάμα για τον 28χρονο Ρασάντ Ντάμπνεϊ, ο οποίος δολοφόνησε την 59χρονη συνταξιούχο καθηγήτρια Πανεπιστημίου, Τζούλι Γκαρντ, αφού της έστησε ενέδρα ενώ εκείνη είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο της.

Σε βάρος του Ντάμπνεϊ απαγγέλθηκαν κατηγορίες για δολοφονία κατά τη διάρκεια απαγωγής και δολοφονία κατά τη διάρκεια ληστείας.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η ενέδρα με θύμα την 59χρονη που είχε εργαστεί στο Πανεπιστήμιο Auburn της Αλαμπάμα, σημειώθηκε το πρωί του περασμένου Σαββάτου σε μονοπάτι πάρκου το οποίο χρησιμοποιούσε στην καθημερινή βόλτα με τον σκύλο της.

O 28χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία

Όπως περιγράφεται στο κατηγορητήριο, ο 28χρονος έσυρε την 59χρονη εκατοντάδες μέτρα μακριά από το κύριο μονοπάτι σε μια δασώδη περιοχή, όπου τη μαχαίρωσε πολλές φορές.

Μετά τη δολοφονία, ο 28χρονος φέρεται να πήρε τα κλειδιά του αυτοκινήτου της 59χρονης, το οποίο αργότερα βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε ένα ρέμα, σε μικρή απόσταση από το πάρκο.

Ο φερόμενος ως δολοφόνος είχε συλληφθεί τον Δεκέμβριο του 2023 στη Βιρτζίνια με την κατηγορία της κατοχής όπλου, συγκεκριμένα ενός πριονισμένου κυνηγετικού όπλου, ενώ το 2016 είχε οδηγηθεί σε δικαστήριο μετά από κλήση για υπερβολική ταχύτητα.

