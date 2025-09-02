Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η διοίκηση της Διαστημικής Υπηρεσίας θα μεταφερθεί από το Κολοράντο στο Χάντσβιλ της Αλαμπάμα, σε μια απόφαση που, όπως υποστηρίζει ο Λευκός Οίκος, θα ενισχύσει τη στρατηγική σημασία της περιοχής και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με το Axios, η μετακίνηση αναμένεται να αποφέρει περίπου 4.700 νέες θέσεις στην πόλη του Χάντσβιλ. Η επιλογή του σημείου είχε επιβεβαιωθεί ήδη από το 2023 από την Πολεμική Αεροπορία, ενώ το έδαφος για την ανακοίνωση προετοιμαζόταν εδώ και μήνες.

Το Redstone Arsenal, όπου θα εγκατασταθεί η νέα διοίκηση, φιλοξενεί ήδη κομβικές στρατιωτικές δομές, όπως το Στρατιωτικό Διοικητήριο Άμυνας και Πυραυλικής Άμυνας και το Κέντρο Πληροφοριών Πυραύλων και Διαστήματος. Με τη νέα εγκατάσταση, η Αλαμπάμα ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο της στην αμερικανική εθνική άμυνα και στη διαστημική στρατηγική.

Αντιδράσεις από το Κολοράντο

Η απόφαση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο Κολοράντο, όπου μέχρι σήμερα εδρεύει η Διοίκηση. Ο Γενικός Εισαγγελέας της Πολιτείας, Φιλ Ουάιζερ, προειδοποίησε ότι θα κινηθεί νομικά για να την μπλοκάρει, χαρακτηρίζοντας τη μεταφορά «παράνομη».

