Συναγερμός σήμανε στην πόλη Αντίμπ της νότιας Γαλλίας, όταν 18χρονος εισέβαλε σε σχολείο οπλισμένος με μαχαίρι και τραυμάτισε δύο άτομα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τραυματίες είναι μια 52χρονη καθηγήτρια, η οποία νοσηλεύεται σοβαρά αλλά εκτός κινδύνου, και μια 16χρονη μαθήτρια με ελαφρά τραύματα. Ο δράστης, που φέρεται να ήταν πρώην μαθητής του σχολείου, συνελήφθη άμεσα και δεν αποτελεί πλέον απειλή.

Όπως μετέδωσε το BFMTV, τα κίνητρα του νεαρού παραμένουν άγνωστα, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για το περιστατικό.

